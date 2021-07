El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Austria, el noveno del campeonato, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg, donde su compañero, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, arrancará tercero.

Verstappen firmó la séptima ‘pole‘ de su carrera en F1, la cuarta de la temporada -la tercera seguida-, al cubrir los 4 mil 318 metros de la pista estiria en un minuto, tres segundos y 720 milésimas, sólo 48 menos que el inglés Lando Norris (McLaren); ‘Checo‘, tercero a 270 milésimas acabó tercero la calificación y saldrá desde la segunda fila junto al séptuple campeón inglés Lewis Hamilton (Mercedes), cuarto, a casi tres décimas del neerlandés.

