Fernanda Olivares ‘Polly’, una de las jóvenes atropelladas en por Diego “N”, en calles de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, falleció hoy después de 20 días de convalecencia.

Su muerte ocurrió tras una complicación pulmonar, la cual agravó su estado en los últimos días.

La joven estaba internada en el Hospital de Xoco debido a las lesiones recibidas por el atropellamiento y para su atención médica también se sumaron médicos externos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó en una tarjeta que buscará acusar a Diego Armando “N” por el delito de feminicidio y no por tentativa del mismo -como se planteó en la vinculación a proceso del imputado- tras la muerte de “Polly”.

"El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio buscará la reclasificación del delito de feminicidio, en grado de tentativa, por feminicidio, y solicitará la mayor penalidad para obtener justicia tras su muerte", expuso la fiscalía.

El 26 de junio, un Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Diego Armando “N” por el delito de tentativa de feminicidio contra Fernanda “Polly” Olivares y Fernanda Cuadra, por lo que el joven de 26 años permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente los próximos tres meses, en lo que termina la investigación complementaria.

El 12 de junio, a través de cámaras de seguridad, se observa como un sujeto discutía con un grupo de jóvenes en la calle, luego subió a su vehículo, se echó de reversa y atropelló a las mujeres.

Cuadra presenta fractura de cráneo, mientras que Olivares, quien fue arrastrada por el vehículo un par de calles, presentó fracturas en el rostro, brazos y piernas, y su estado fue grave por varios días.

El 15 de junio, trascendió un audio de una conversación de WhatsApp, donde el presunto culpable advierte a un amigo que piensa suicidarse. Sin embargo, decidió entregarse a las autoridades el viernes 19 de junio.

“Yo no me voy a ver encerrado a la v**ga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor. (...) No es por pu* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad”, se escucha en el audio.

