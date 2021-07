La Secretaría de la De Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se interesó en estudiar el avistamiento de supuestos Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) registrado sobre Campeche por elementos de la Fuerza Aérea en 2004, y prefirió entregar el material a un particular, quien difundió la información en televisión abierta.

El 5 de marzo de 2004, el avión Merlín C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana, captó con una cámara infrarroja y con radar una serie de 16 objetos brillantes que volaban a más de 3 mil 500 metros de altura, aceleraban bruscamente y cambiaban de rumbo repentinamente sobre el cielo del estado sureño de Campeche.

El equipo sólo detectó la emisión de calor de objetos, pero no permitió definir su forma y tamaño, según se consignó en un cable de la agencia Associated Press de mayo de 2004. La grabación fue hecha mientras los tripulantes de la aeronave realizaban una vigilancia cotidiana de combate al narcotráfico.

El gobierno de México, entonces encabezado por Vicente Fox Quesada, generó críticas dentro de la comunidad científica del país a la que no se le dio acceso al material alegando que estaba “clasificado” –como reportó La Jornada en mayo de ese año– y que aseguró que lo avistado era un fenómeno meteorológico conocido como centellas, que se forman por burbujas de gas ionizado.

Por estas razones el material fue entregado al periodista Jaime Maussan, conocido por su programa “Tercer Milenio”, donde transmite supuestos avistamientos del llamado fenómeno OVNI.

“No veía la utilidad de que se quedara eso grabado ahí, guardado. Tomé la decisión de que se le diera a una gente que ha estado trabajando toda su vida con esto para que hiciera buen uso de ella. Por eso se le dio a Maussan”, explicó al respecto el entonces Secretario de la Defensa, Clemente Ricardo Vega García, en una entrevista con W Radio con Carlos Loret de Mola.

Sobre la transferencia de este material no hay ningún documento que dé constancia, como lo reconoció la propia Sedena en la solicitud de transparencia con folio 0000700119116 con fecha del 8 de agosto de 2016, la cual puede ser consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia: “No se cuenta con información escrita de la entrega del video, toda vez que fue proporcionado de manera personal al C. Jaime Maussan Flota”.

El General Clemente Ricardo Vega García dijo en ese entonces, en entrevista con el medio que, después del avistamiento, el video fue analizado en las instalaciones de la Sedena y se llegó a la conclusión de que había dos caminos: archivarlo como secreto o entregarlo a alguien que estudiara ese tipo de fenómenos.

El General señaló en ese entonces que su primera impresión al ver el video fue que se trataba de aviones que transportaban droga, “pero cuando comencé a discernir junto con ellos [la tripulación] que traían esas luces, dije, ya no pueden ser tantos aviones”.



En la misma entrevista, el titular de la Sedena aclaró que prohibió a su personal que “se hablara de ovnis o de platillos voladores, porque ahí comienzan las dudas”, a la par que se desmarcó de lo comunicado por Maussan en la rueda de prensa del 11 de mayo 2004. “Es el punto de vista de Maussan, para eso se le dio [el video], para que pudiera sacar él sus conclusiones”, comentó.

El pasado viernes 25 de junio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina Nacional de Inteligencia, difundió un reporte sobre 143 avistamientos de lo que llamó “fenómenos aéreos no identificados”, registrados desde 2004 y que han sido investigados por personal del Pentágono.

La divulgación del reporte que no asume la presencia de tecnología extraterrestre, obedece a una petición del Congreso y luego de que la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, destacara el peligro que estos objetos representan para vuelos en áreas de pruebas y sus alrededores, así como para los entrenamientos militares.

Con información de Sin embargo.