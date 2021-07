La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, pidió al ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Claudia Rivera el pago de una indemnización para los comerciantes afectados por el cierre del zócalo de Puebla.

La dirigente sostuvo que durante los cuatro meses que permaneció bloqueado el zócalo se impidió concretar la reactivación del turismo y los negocios del primer cuadro de la ciudad y no lograron recuperarse de los daños provocados por la pandemia de Covid-19.

Cabe recordar que las obras en el zócalo capitalino fueron impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Dijo que “la incapacidad" generó que se consiguieran los permisos para ejecutar la obra y que se perdieran los recursos etiquetados para este proyecto, provocando un daño colectivo.

“Indiscutiblemente se necesita una indemnización sobre todo cuando fue responsabilidad exclusivamente del ayuntamiento que no haya existido la reactivación económica que tanto se exigía, se buscaba y no se hizo nada. Sólo se clausuró el zócalo para no hacer nada”.

Huerta Villegas expresó que se debe analizar jurídicamente la posible aplicación de sanciones administrativas por las afectaciones provocadas a la economía por las malas decisiones municipales.

La líder estatal del PAN insistió que los funcionarios municipales tienen la obligación de trabajar y cumplir con los compromisos contraídos hace tres años.

Señaló que el PAN pide a Claudia Rivera Vivanco que asuma su responsabilidad y no evada el problema del comercio ambulante en los meses que restan de su gestión en la capital de Puebla, responda a los vendedores formales que pagan impuestos y generan empleos.

“Sigue siendo la presidenta municipal, debería dar resultados y por lo menos esforzarse en dejar bien el municipio, lo dijimos desde un principio que primero cuidara la casa, la escombrara y la arreglara para poderla entregar”.

En el tema de seguridad, apuntó que la “gran estrategia” prometida nunca se concretó, toda vez que en Puebla hay incremento de la delincuencia.