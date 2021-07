Agua de Puebla para Todos "miente y pudo ganar mucho más de lo declarado en 2020", aseguró el activista y exsíndico municipal, Omar Jiménez, luego que fuera revelado por Intolerancia Diario que la empresa superó los mil millones de pesos en recaudación, con una inversión de apenas 3 por ciento en obras.

La semana pasada, Intolerancia Diario reveló que durante 2020, en medio de la crisis derivada por la pandemia de Covid-19, la empresa privada ganó más de 1 mil 270 millones de pesos o 3 millones de pesos diarios de recaudación.

Al respecto, Omar Jiménez afirmó que las ganancias son mayores a las que se reportan tanto al gobierno estatal, como al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Explicó que el título de concesión determina que de las ganancias de Concesiones Integrales se debe aportar el 5 por ciento al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), pero "como no hay cuentas claras proporcionan la cantidad que quieren".

“Ellos elevan sus gastos de operación, como asesorías técnicas, servicios técnicos, maquinarias, los elevan de 10 a 30 veces mayor, para que la utilidad sea menor, para no declarar al fisco y no darle la aportación al SOAPAP”, aseveró.

“Es un entramado de corrupción absoluto. Si cobran cantidades exageradas en reconexiones, factibilidad y cuitas, las que no han podido acreditar de donde salen”, dijo.

Omar Jiménez afirmó de este modo que cuando se combate por vía de juicios de amparo, pierden absolutamente. En abril de 2020, recordó, la empresa Agua de Puebla anunció que iban a condonar tres meses a uso comercial o industrial.

“Pero no se especifican los tres meses, porque no cumplen el artículo 11 de la Ley del Agua, donde debe expedir su estado de cuenta, adeudo anterior, actual, próximo a vencer y desglose de servicios”, resaltó.

Indicó que contrataron despachos de cobranza de la Ciudad de México (CDMX), donde hacían llegar documentos ilegales, para poner la cantidad global, pero no determina a que corresponde.

“Tres meses a uso habitacional pero no quedó claro, en septiembre empiezan a sacar supuestas promociones, que si se presentaban iban a hacer 50 por ciento de descuentos en multas y recargos, cuando no es claro, lo hacen para no declarar al 5 por ciento de la utilidad al SOAPAP”, insistió

“Es una mentira, una faramalla de lo que declaran, puedo asegurar que ganaron cuatro o cinco meses más de lo que declaran, en sus cuatro regiones, la que cada una debe cobrar 150 millones de pesos por mes, lo que hay que multiplicar por 12 meses”.

¿Y el SOAPAP?

En tanto, resaltó que los directivos del SOAPAP, los mismos del morenovallismo, han entrado en una suerte de presunta complicidad y corrupción con Agua de Puebla.

“SOAPAP está sujeto a las disposiciones de la concesionaria, cuando es el único facultado para realizarle auditorías, supervisiones, por lo que finalmente debería ser el jefe, pero se invirtieron los papeles”, resaltó. “El director (Gustavo Gaytán Alcaraz) está confabulado, no hay quien ponga un orden”.

El enjuague

Apenas la semana pasada, la concesionaria Agua de Puebla citó a sus trabajadores para anunciarles que su empresa outsourcing, SEI Servicios de Operación y Servicios Técnicos, dejaría de trabajar, movimiento que realizan cada año.

Por lo tanto, más de 500 trabajadores dejarían de laborar, ya que fueron informados que los iban a cambiar de razón social.

De este modo, pidieron la renuncia “voluntaria” con base en presuntas presiones, donde empleados pierden derechos laborales, como antigüedad y son recontratados por Concesiones Integrales, explicó Omar Jiménez.

“Es una violación brutal a los derechos laborales, con el famoso outsourcing, brilla por su ausencia el delegado de la CROC porque no hay respaldo a los trabajadores, lo que implica un pago de impuestos, para dar de alta, y saber si van a respetar”, dijo.

"Deberían ser liquidados conforme a derecho, pero a quien no le gusta la puerta está abierta. Hay personas desde 6 meses hasta 10 años laborando que perderán esa antigüedad”, denunció.

La danza de los millones

El SOAPAP reconoció que el número total de ingresos por pago de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado en 2020 fue una recaudación de 1 mil 279 millones 556 mil 474 pesos con 37 centavos.

Sin que se solicitara, el SOAPAP envió también la información de 47 obras realizadas en 2020, las cuales sumadas representan una erogación de 88 millones 953 mil 33 pesos.

Lo anterior apenas representa el 6.96 por ciento del total de lo recaudado, cuando la obra más cara de las 47 realizadas fue de poco más de 5 millones 800 mil pesos, en la línea norte de alimentación del sector del Parque Ecológico, contrato de 20 de mayo de 2020.