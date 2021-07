Considerado el rey del pop latino, Enrique Iglesias está de vuelta con más fuerza. Actualmente suena fuerte con el tema “Me pasé” a dueto con Farruko, además alista su gira por Norteamérica con Ricky Martin, la cual dará comienzo el 25 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Del sencillo “Me Pasé” y video

Enrique Iglesias, considerado por Billboard como el artista latino más grande todos los tiempos, se prepara para hacer nuevamente historia y recibe el verano junto a la estrella de reggaetón Farruko con un nuevo éxito “Me pasé” canción de más de 3 minutos, con el que deleitará a sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Y es que la canción es un derroche de energía que logra capturar la magia inigualable que ha hecho de Enrique Iglesias un célebre ícono por más de dos décadas.

“Me pasé” está construida sobre la base de una extraordinaria melodía eléctrica, la canción cuenta con un ritmo irresistible que sin duda la convertirá en el himno de este verano.

El tema forma parte del nuevo disco del ganador de 47 premios Billboard a la Música Latina y múltiples premios Grammy. Este álbum se estrenará en septiembre y se une al catálogo de éxitos mundiales del cantante.

En cuanto al video oficial de la canción, contó con la dirección de Alejandro Pérez, con quien Enrique ha trabajado anteriormente. Esta exitosa unión ha producido varios videos emblemáticos como “Bailando”, “Súbeme La Radio” y “Duele el Corazón” (cada uno de los cuales ha sido visto más de mil millones de veces).

El video se filmó en las deslumbrantes y paradisíacas playas de El Portillo en Samaná, República Dominicana. La calidez y la hospitalidad de los dominicanos hicieron que el rodaje fuera muy especial para todos.

De la gira

El próximo 25 de septiembre, Enrique Iglesias se presentará en Las Vegas en lo que será el inicio de su gira por Norteamérica junto a Ricky Martin.

Los fanáticos serán testigos de un evento histórico en el que dos leyendas de la música latina compartirán escenario. Esta será la primera gira de Iglesias desde 2017.

Los boletos para los conciertos están por agotarse y ya se han añadido segundas fechas en algunas ciudades. Las Entradas a la venta en www.livenation.com.

Entre las plazas que visitarán están: Las Vegas, Rosemont, Toronto, Montreal, Philadelphia, Washington, New York, Miami, Atlanta, Orlando, Dallas, Houston, San Antonio, El Paso Texas, San José California, Los Ángeles, Sacramento entre otras, concluyendo el 20 de noviembre.

De su carrera

Enrique Miguel Iglesias Preysler, nació en Madrid España un 8 de mayo de 1975, hijo del famoso cantante y ex futbolista Julio Iglesias y la socialité Isabel Preysler, Enrique Iglesias ha destacado como cantante, compositor y actor.

Sus géneros por los que se ha distinguido el pop y la balada principalmente, su carrera musical la arranca formalmente en 1994 firmando contrato con el sello Fonovisa propiedad de la empresa mexicana Televisa.

Vendedor de más de 100 millones de discos, ha triunfado con su música y estilo, tiene premios como el Grammy al mejor artista latino, además Grammys Latinos, Billboard, World Music Awards, Americac Music Awards, así también premios como Lo Nuestro, Ascap, MTV Europe, Principales, Ondas, Gaviota de plata; además de los discos de Oro y Platino.

Destaca también el número de sencillos colocados como número uno entre estos: Héroe, Bailando, I like it, Bailamos, Experiencia religiosa, No me digas que no, Cuando me enamoro, Escape, Loco, El perdedor, Lloro por ti, Quizás, Finally found you, Noche y día entre muchos otros.

Hay que enfatizar que tantos sus éxitos radiales son como solista como en duetos o colaboraciones. Otros de sus éxitos son: Toninght , (I´m Lovin´You), Por amarte, Be With you, I´m a Freak, Escápate, Nunca te olvidaré, ¿Dónde estás corazón?. Una mezcla perfecta de canciones en inglés como en español.

Entre sus discos encontramos Enrique Iglesias, (1995), Vivir, (1997), Cosas del amor, (1998), Enrique, (1999), Escape, (2001), Quizás, (2002), 7, (2003), Insommiac, (2007), Euphoria, (2010), Sex and Love, (2014).

Enrique Iglesias también ha destacado en la actuación recordando series como “Dos hombres y medio” en el papel de un jardinero latino, anteriormente con Robert Rodríguez en “Once upon a time in México”, y en películas como “El Mexicano” por mencionar algunas.