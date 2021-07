Líderes de 10 organizaciones de ambulantes pidieron al ayuntamiento de Puebla permitir el desarrollo de fiestas patronales, por la grave crisis económica desde la suspensión de sus actividades por la contingencia sanitaria del Covid-19 el año previo.

Vendedores de antojitos, juegos mecánicos, carpas de diversión, además de dulces y aguas frescas, insistieron que su reactivación es prioritaria, tras la cancelación de las fiestas patronales durante la invasión del Covid-19 en 2020.

"La situación ya es insostenible; tenemos hambre, gastos por cubrir, nuestras familias ya se endrogaron, es una situación muy crítica para nosotros; no sabemos qué hacer, queremos laborar, ya no sabemos de qué vivir, tratamos de dedicarnos a otras cosas, pero no es nuestro fuerte", aseguraron.

Durante un acercamiento con personal de la Secretaría de Gobernación, la líder de la organización de Antojitos Típicos, Alejandra Leyva, dijo que se solicitó al ayuntamiento otorgar permisos para la celebración de la fiesta de El Carmen, que se realizará en 10 días.

Priorizó que esta fiesta patronal es una de las más importantes de la Angelópolis, por lo que propusieron que se les permita la instalación de sus puestos con un aforo entre 30 y 50 por ciento, con sana distancia y con las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios masivos de SARS-CoV-2.

Refrendó que la meta es reactivarse por el más de un año y cuatro meses que han dejado de participar en las fiestas patronales, pese a que otras actividades con grandes aforos ya están trabajando normalmente.

"Estamos desgastados, ya no podemos aguantar más sin trabajar, con la pandemia la situación es desastrosa para todos; ya no encontramos formas para subsistir, ya hay personas que están trabajando normalmente", dijo.