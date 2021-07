Al refrendar que se mantiene al frente de la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, advirtió que el denominado nuevo patronato de la entidad educativa únicamente se ha dedicado a mentir.

Además, dijo que esta violación al Estado de Derecho ya puso en vilo la certificación internacional otorgada por la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (Sacscoc) de Estados Unidos.

Durante conferencia de prensa virtual, acompañado por el magnate Gilberto Marín Quintero, vicerrectoras, catedráticos y alumnos, el rector priorizó que los daños colaterales ya comenzaron a sentirse con la negativa de 200 alumnos a ingresar al nuevo ciclo escolar.

El catedrático advirtió que la conciliación con la autoridad será el camino a seguir para recuperar el campus, sin emplear armas largas, como el denominado nuevo patronato de la Fundación UDLAP del que sus representantes no saben explicar cómo los eligieron, manifestó.

Priorizó que las denominadas nuevas autoridades tampoco tienen un programa educativo global de calidad para garantizar el dinamismo que ha prestigiado a la universidad por más de 80 años de vida en Puebla y México.

Luis Ernesto Derbez subrayó que el denominado nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del gobierno del estado, no tiene validez, por lo que se mantiene como rector.

Puntualizó, con documentos, que desde las cuentas bancarias de la universidad suman más de 600 millones de pesos, desde donde se ha realizado el pago la nómina de funcionarios, docentes y colaboradores.

En ese contexto, responsabilizó al nuevo patronato de la posible pérdida de recursos y del no pagar a los proveedores de la UDLAP.

Advirtió que la comunidad universitaria continuará luchando legalmente para que el campus abra sus puertas, ante el operativo armado el martes 29 de junio previo por la Secretaría de Seguridad Pública del estado y efectivos de la Policía Auxiliar, ante el nombramiento del denominado nuevo patronato de la UDLAP.

“En el proceso legal que establecimos ante lo que fue, verdaderamente, una invasión y despojo, esperamos que el sistema legal, con base en la justicia y la ley, nos responda entregándonos de regreso, las garantías legales para que podamos recuperar las instalaciones sin hacer uso desproporcionado de la fuerza pública como lo hicieron quienes ahora están allá”, indicó.