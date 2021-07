El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista avaló la operación financiera para que la Fundación Mary Street Jenkins sacara de Puebla al menos 750 millones de dólares, recursos alojados en paraísos fiscales en Panamá, dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Ante las denuncias que ya se interpusieron en contra de Derbez Bautista, el gobernador respondió que “no tenga preocupación, si él tiene las manos limpias y ha manejado honradamente el patrimonio de la universidad seguramente saldrá avante, pero él formó parte de la concepción, de la planeación, de la operación de todo lo que pasó, de todo”, dijo.

El mandatario estatal refirió que Luis Ernesto Derbez Bautista ayudó al traslado de los recursos, con el cobijo de administraciones anteriores, y de este tema varios integrantes de las cámaras empresariales en Puebla, quienes hoy critican este tema, tienen conocimiento.

“Le pregunto a todas las camaritas de empresarios, qué opinión tienen de que el dinero esté en Panamá y en Bermudas, ¿está bien, eso es estado de derecho? Que me digan esos jefesitos de las cámaras empresariales si eso es estado de derecho o qué, privilegios, más privilegios, que continúen los privilegios, que haya un gobierno que le solape todo y que le pasen beneficios cuantiosos como le hicieron en el pasado, con este gobierno no Señores, aquí no permitimos desmadres, aplicamos la ley que les quede claro”, advirtió el gobernador.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal contextualizó el problema legal y del saqueo del dinero de la Fundación Mary Street Jenkins, el que primero se depositó en Aguascalientes, después en Jalisco y ahora está en paraísos fiscales en Panamá.

Señaló que Guillermo Jenkins, nieto de William O. Jenkins fue quien promovió los diversos procedimientos penales, con el objetivo de que el dinero se quede en Puebla y se cumpla la voluntad de su abuelo.

En este orden, el mandatario estatal dijo que no habrá acuerdos hasta que se regresen los 750 millones de dólares a la entidad: “Cuanto pueden regresar, eso sí será un desmadre, como dijo alguien que se iba armar un desmadre, no, desmadre es el que armaron cuando se llevaron 750 millones de dólares […] no habrá ningún acuerdo hasta que no regresen el dinero a Puebla, los 750 millones de dólares, hasta que no regresen los bienes para que la fundación siga siendo una gran fundación”, dijo el gobernador.

El mandatario local dijo que en todo este problema hubo una confabulación de los señores Jenkins que también eran patronos de la fundación Mary Strett Jenkins para poder sacar todo el dinero y todos los bienes, por lo que no habrá acuerdos.

Claudia Rivera no necesita amparos

En otro punto de la conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que no hay necesidad de que Claudia Rivera Vivanco tramitara un amparo por el presunto acoso denunciado por una exempleada del ayuntamiento de Puebla contra un integrante de la administración capitalina.

Claudia Rivera Vivanco tramitó un amparo, luego de que Karina "N" exempleada del ayuntamiento fue supuestamente acosada por el coordinador ejecutivo Andrés García Viveros.