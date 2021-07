Ante la recuperación de actividades tras la emergencia sanitaria por Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, ha realizado en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) 64 mil 503 consultas de especialidades y 3 mil 523 cirugías.

De este modo, el IMSS Puebla participó en Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios en los Hospitales de Segundo Nivel de Atención.

Dichas atenciones que van desde las referidas consultas, y cirugías, se realizaron en cuatro jornadas del 16 al 18 de abril, así como del 14 al 16 de mayo y del 11 al 13 de junio.

Derivado de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, se sobrepasó la meta fijada en algunos servicios médicos a nivel nacional.

Por ejemplo, se tuvo un avance de 193 por ciento de mastografías, 143 por ciento de diabetes mellitus y 114 por ciento en detecciones de cáncer cervicouterino.

Además, se realizaron cirugías de especialidad y trasplantes de órganos y tejidos.

Los nosocomios que participaron fueron el HGZ No. 20 “La Margarita”, la UMAA, el HGZ No. 23 en Teziutlán, el HGZ No. 15 en Tehuacán y HGZ No. 5 en Metepec

En las Unidades Hospitalarias se programaron diferentes actividades, comentó la coordinadora auxiliar de Atención Médica en Segundo Nivel, Gloria Castillo Rodríguez.

Lo anterior, en el marco de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, en los cuales las unidades médicas de los tres niveles de atención concentraron la prestación de servicios pacientes.

En el HGZ No. 20 “La Margarita” los servicios se otorgaron en las siguientes unidades: Anexo (antes Unidad Médica de Atención Ambulatoria UMAA) el 2 de julio se atendió consultas de Oftalmología para derechohabientes de Teziutlán, en la misma unidad se programaron los días 3 y 4 de julio, cirugías de Ortopedia, Oftalmología, Urología y consulta de Medicina Interna.

En el tercer piso de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 57 “La Margarita” se otorgaron consultas externas de las especialidades de Segundo Nivel de Cardiología, Infectología, Pediatría, Medicina Interna, Psiquiatría, Urología, además de procedimientos quirúrgicos de Cirugía Maxilofacial, Ginecología, Obstetricia y Cirugía General.

En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 23 en Teziutlán se realizaron consultas de la especialidad de Cirugía General, así como programadas; en el HGZ No. 15 de Tehuacán se efectuaron cirugías generales, consultas de Medicina Interna y Pediatría.

Por último en el HGZ No. 5 de Metepec se realizaron procedimientos quirúrgicos de Ortopedia y Cirugía General, así como consulta de especialidades de Medicina Interna.

El IMSS en Puebla se sumó a las Jornadas de Recuperación de Servicios de Salud mediante una estrategia para agilizar la atención y brindar los servicios de prevención y atención a la salud integral de manera segura llevó a cabo en todas sus unidades médicas con los protocolos sanitarios para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollaron bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.