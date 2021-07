Ante el aumento en el costo de los combustibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una nueva empresa manejada por el Estado para la distribución de gas con un precio menor al que se oferta en la actualidad.

“Estamos en la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo, Gas Bienestar, se va a llamar y se van a vender cilindros de 20 y 30 kilos a precios bajos y en las colonias", dijo.

El mandatario aseguró que la nueva empresa no va interferir con los distribuidores actuales, pues simplemente se trata de tener mayor competencia, pues actualmente no existe.

La idea de crear una nueva empresa surgió debido a los altos precios del producto, reiteró.

"Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país, y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina, en las dos gasolinas, en diésel y en luz, energía eléctrica, pero no he podido en gas", dijo el presidente.

La nueva empresa, dependerá de Pemex y comenzará sus primeras operaciones en la Ciudad de México.

Con información de Nación 321.