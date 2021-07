Luego de que Puebla vivió dos días llenos de emoción por cortesía de la Fórmula E en el Autódromo Miguel E. Abed, este jueves la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dio a conocer el calendario en el que destacó que Puebla no será sede para la temporada 2022.

La temporada 8 de la Fórmula E constará con un total de 16 fechas repartidas en cuatro continentes. El Consejo Mundial de la FIA tiene contemplado cuatro fechas dobles en una misma sede y un mismo fin de semana.

Entre las novedades de la temporada 2022 está el debut de algunas ciudades como Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Vancuver, Canadá y el retorno de Seúl, Corea del Sur, así como el cambio de Puebla a Ciudad de México.

A pesar de que la Angelópolis no brilla en el calendario, la FIA dejó en el aire una fecha de E-Prix, así como 'pendiente' el E-Prix de China, esto, por el avance del coronavirus.

