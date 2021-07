La variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2 productor de la enfermedad de Covid-19, será la predominante en México y el mundo, sin embargo, la vacuna y continuar con las medidas sanitarias, serán el remedio más eficaz. Así coincidieron distintos especialistas durante la videoconferencia ¿Es Delta la variante que causa la tercera ola? Prevención, perspectivas, impacto y principales retos para los mexicanos en materia de salud y economía.

Al respecto, Marilú Acosta, coordinadora del programa de Telemedicina del Centro Médico ABC, señaló que el objetivo de la vacuna es disminuir el riesgo de hospitalización y muerte, pero no de limitar el contagio.

Recordó que ninguna vacuna de una sola dosis o dos tiene la protección inmediata, por lo que los cuidados deben continuar.

“La variante o cepa Delta, va a ser la predominante en todo el mundo y más en México donde no tenemos restricciones, las entradas turísticas serán fundamentales para la entrada de las variantes”, dijo.

Control de transmisión

A su vez, Roxana Trejo, gerente corporativa de Epidemiología Centro Médico ABC, explicó que la incidencia de infección si se puede detener, ya que el control de la transmisión es individual.

“La tercera ola está en nuestras manos y como seamos responsables al saber todas las medidas sanitarias, lo que será determinante para tomar la mejor decisión”, comentó.

“Habrá un momento en que haya más Delta en el país por su nivel de contagios. Está en nuestras manos protegernos, si hay decisión de no vacunarse que sea individual y no se transmita”, pidió.

Recalcó que las vacunas protegen para las nuevas variantes, aunque disminuyen sus capacidades de protección, sigue siendo alta.

Roxana Trejo, reconoció que se han presentado no sólo contagios en personas con esquema de vacunación completa, sino hasta fallecimientos, pero cada caso debe ser revisado.

“Todo depende de la persona enferma, depende desde el momento en que se inicia con cuadro, de cómo se trate y seguimiento en la cuestión médica con sus comorbilidades que se tengan”, dijo.

“Cuando uno analiza de quienes han fallecido vacunadas, se detecta que se vacuno en primeras dosis sin protección y cuando las vacunas se llevaron a las casas”, dijo.

“Seguro las vacunas no tuvieron sus potencias por alguna causa. Muchos problemas se han dado. Cuando se han hecho no tienen anticuerpos, algo ocurrió. Hay muchos temas alrededor de los temas y factores por lo que las personas vacunadas enfermas y se oponen graves, eso significa que no todas va a ser así”, señaló.

No bajar la guardia

Asimismo, la especialista Marilú Acosta, indicó que el hecho de que se esté vacunado, no significa que se debe de dejar los cuidados, hacer fiestas o reuniones multitudinarias, sino sólo es una herramienta de salud pública para contener el número de contagiados y disminuir las mutaciones.

“Vacunado no significa que ya no vas a lidiar con Covid. Eso no significa que ya salimos de la pandemia, el mundo entero sigue en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos”, aseveró finalmente.