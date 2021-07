Derivado a la cancelación de la obra de rehabilitación del mercado Amalucan, después de la negativa de locatarios para que la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu) detonará el proyecto al contar con recursos, Claudia Rivera Vivanco, advirtió que el Ayuntamiento no considera realizar algún tipo de intervención en el inmueble.

La alcaldesa subrayó que ya no tienen el tiempo ni el recurso suficiente para solventar una intervención en el centro de Abasto, localizado al nororiente de la metrópoli.

Recordó que el proyecto de la dependencia federal era fundamental para subsanar el deterioro que ha tenido el mercado durante cuarenta años.

“Por parte del municipio no lo tenemos previsto, es un proyecto que obedecía a una programación, estrategia y presupuesto que la federación maneja. Nosotros no podríamos hacer la intervención porque no tenemos el tiempo también que conlleva, la inversión que tenia pensada la Sedatu realmente era una inversión mayor y un estudio profundo; la creación de un mercado nuevo, esa es la realidad”.

Precisó que en caso de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tome nuevamente la decisión de intervenir el área, el Ayuntamiento continuará coordinando las acciones de acompañamiento nada más.

“Nosotros coordinar la acciones de acompañamiento, ese acompañamiento sí lo podríamos seguir dando en dado caso de que la federación tomara otra decisión de la mano de las y los locatarios, pero estamos en la espera de la mesa de trabajo para saber la ruta. Dependemos de la Sedatu porque el espacio está en cancha de las mesas de trabajo y está inversión”.

Advirtió que es necesario poner atención en la zona porque después del primer diagnosticó que realizó la federación se informó a los locatarios que existen variaciones en el suelo. Además ya tiene partes socavadas del lado de la barranca, pero ni así optaron por la rehabilitación.

“¿Se requiere? sí porque, además, la zona en que se encuentra ubicado, ya por el primer diagnóstico que dieron a conocer o empezar a levantar, advirtió a muchos de los locatarios qué hay variaciones en el suelo y partes socavadas de la propia barranca, entonces es algo que nos preocupa porque no conocíamos, sabíamos las carencias, pero ahora esto implica que se ponga mayor atención”.

Fue el 18 de junio cuando ante la falta de acuerdos y amparos de algunos locatarios del mercado Amalucan, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) canceló el proyecto de rehabilitación del Mercado Amalucan, además anunció que reducirá los alcances de intervención en el zócalo de Puebla y en obras complementarias en el Centro Histórico Histórico.

La Sedatu tenía programados 67 millones 702 mil pesos en inversión federal para rehabilitar el mercado Amalucan para renovar el 100 por ciento del techumbre, además de la rehabilitación de las áreas comunes y de los múltiples locales.

En un escueto comunicado, la dependencia de la Federación recordó que a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), proyectó los cuatro proyectos en Puebla capital: La Antigua Planta Hidroeléctrica La Carmela, El zócalo, El mercado Amalucan y El Parque Barreal México 83.