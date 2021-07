Un video difundido a través de la redo social TikTok muestra el momento en que una joven argentina rompe en llanto tras haber recibido la vacuna contra Covid de Sinopharm, aludiendo que es “la peor de todas”.

Según la grabación del usuario @nachitoomaceira, titulado “Cuando te ponen la china y no la AstraZeneca”, la mujer se encuentra dentro de un vehículo cuando marca a su abuela y comienza a llorar afirmando “me pusieron la vacuna china, la peor de todas”.

En el video, que obtuvo más de dos millones de visitas rápidamente, la joven continúa “ahora me re duele, no puedo mover el brazo… No te rías, abue”. Más tarde, comentó en la misma publicación: “Que difícil ser yo”.

@nachitoomaceira Cuando te ponen la china y no la AstraZeneca ♬ sonido original - Nachitoo Maceira

Este viernes, un nuevo lote de vacunas Sinopharm llegó a Argentina para acelerar el plan de vacunación contra el Covid-19, el segundo cargamento de los diez programados para los próximos días.

Autoridades argentinas han destacado la eficacia de la vacuna Sinopharm y han dicho que el insumo es clave en la campaña de inmunización que el país lleva adelante para mitigar la propagación de la enfermedad.

Argentina acumula hasta este viernes 4 millones 627 mil 537 casos del nuevo coronavirus, con 98 mil 148 decesos, mientras lleva aplicadas más de 24.31 millones de biológicos contra la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) validó la “seguridad, eficacia y calidad” del biológico de origen chino para la población mayor a 18 años en dos dosis con una separación de tres a cuatro semanas. Su eficacia para prevenir los síntomas de la enfermedad y las hospitalizaciones se estima en un 79 por ciento y sus fáciles requisitos de almacenamiento la hacen muy adecuada para entornos de bajos recursos.

