reflejado en los altos índices de violencia y ejecuciones en territorio nacional, prioriza la urgencia de sumar "el no matar" a la recomendación del presidente de México, redoblar acciones sanitarias para evitar contagios ante una tercera ola de Covid-19. El desprecio a la vida, prioriza la urgencia de sumar "el no matar" a la recomendación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de no mentir y no robar, advirtió el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, al exhortar nuevamente a la comunidad aante una tercera ola de Covid-19.

Desde la Basílica Catedral Metropolitana, el arzobispo de Puebla pidió redoblar esfuerzos entre población para disminuir la violencia, crímenes y agresiones que se desarrollan cotidianamente en todos los estados de la República.

“Escucho al presidente de la República que dice, lo cito con mucho respeto, 'no robar, no mentir' y yo añadiría no matar, por tanta inseguridad y violencia que estamos viviendo".

Reprobó que se hable de cerca de 100 muertos cada día, todos los días, diariamente en la nación ante la indiferencia.

"Es mucho, es mucho sufrimiento para tantas y tantas familias. No robar, no mentir y no matar, eso no son sino los mandamientos de la ley de Dios”.

Sánchez Espinosa —lamentó— que la comunidad esté marcada por la inseguridad y la violencia, además por los deseos de poder y dominio sobre los demás.

“Nuestro mundo está marcado por el materialismo, está marcado y esta sociedad está marcada por la inseguridad y la violencia, por el deseo de poder y dominar a los demás; esta sociedad en la que vivimos necesita un testimonio distinto de vivir la vida”.

Además, subrayó que aunque algunas personas están más preocupadas por la acumulación y posesión de bienes y de poder, al final de la vida, refrendó, en el ataúd no se llevarán propiedades ni sus influencias.

El Covid-19

En este tiempo de pandemia, recordó, la humanidad se ha dado cuenta de lo frágil que es la vida ante enemigos minúsculos e invisibles.

"Ya nos dimos cuenta que hoy estamos y quizá, mañana ya no estemos; nos dimos cuenta de tantas y tantas personas, amigos, familiares, conocidos que ya se nos han adelantado; esta experiencia tremenda debe llevarnos a valorar el que somos peregrinos en este mundo, el que necesitamos lo necesario para vivir, pero nadie podrá echarnos a nuestro ataúd, nuestros bienes; allí no cabrán ni casas, ni tierras, ni poder, ni influencias, ni títulos”.

Refrendó que el tiempo de la vida de todos los hombres, mujeres, niños, no es eterno y a los bienes materiales se les debe dar el valor que merecen para evitar que la persona sea dominada por el interés de la acumulación.

“Nuestra vida es corta, nuestra vida es efímera, nuestra vida pasa pronto; no venimos a este mundo a acumular, vamos de paso en este mundo, marcado por la inseguridad, por la violencia, por el afán de poder de uno sobre los otros; a las cosas materiales, démosle el valor que tienen, pero no nos dejemos dominar por ellas”.

En ese contexto, Víctor Sánchez Espinosa, pidió reforzar las recomendaciones sanitarias de las autoridades por la tentativa nueva ola de contagios de Covid-19, además, con la aparición de más variantes de SARS-CoV-2 ponen en riesgo a todas las personas.

“Leía anoche que ya estamos en la tercera oleada, todos lo estamos escuchando; tantos y tantos decesos diarios en nuestra patria, ya hay alrededor de nueve mil 500 infectados cada día, ya hay nuevas variantes del virus".

Explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está preocupada porque estas variantes que ya están en 20 estados de la República y, entre ellos, Puebla, son mucho más mortíferas y se infecta uno mucho más fácil.