En el marco del Día del Abogado, el gobernador, Miguel Barbosa aseguró la importancia de recuperar la ética para el ejercicio profesional en todos los niveles y áreas de desempeño. Se pronunció por evitar los círculos de poder en el ejercicio de la profesión y por la impartición de justicia.

“Hoy tenemos que transformar la realidad en la aplicación de la justicia haciendo que la justicia sirva para devolver los principales valores de nuestra gente y hay que tener fe en el derecho como el mejor instrumento regulador de la conducta humana, pero sobre todo hay que tener fe en la libertad, sin la cual no hay derecho ni justicia, ni paz”, dijo el mandatario local.

Durante el evento que se realizó en el Centro de Convenciones, el jefe del Poder Ejecutivo estatal recordó los mandamientos de Eduardo Couture, con respecto al derecho y coincidió en que cuando se entre en conflicto entre la justicia y el derecho se opte la justicia, pues lamentó que eso se ha perdido entre el ejercicio del derecho.

El gobernador, expuso que es fundamental recuperar la ética en el ejercicio del derecho, pues se ha perdido y “se ha deteriorado, no me refiero a un área de desempeño, me refiero a todas, es muy lamentable ver que ahora no se defiende el derecho, se arrebata, se atropella, para satisfacer los intereses que se encargan de representación profesional del derecho”, dijo el mandatario local.

A quienes ejercen y estudian el derecho, el gobernador los invitó a ejercer con ética, profesionalismo esta profesión, privilegiar la justicia para las y los ciudadanos como un instrumento fundamental.

Actualizar planes de estudio

En su intervención, el magistrado presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, hizo una reseña histórica de la Constitución Política de México, desde 1917. Señaló que hubo transformaciones, desde el aspecto social, con el reconocimiento a las mujeres para votar, cuando se reformó el Sistema Penal en 2008 que concluyó en 2016, además de las reformas electorales, pero pidió que desde la academia se siembre la semilla para la mejor preparación de los próximos abogados.

“Se han hecho grandes esfuerzos de visión, de diseño, de impulso presupuestal para que en el estado de Puebla podamos estar a la altura Constitucional de las últimas reformas, sin embargo, nada de esto podrá materializarse si no cerramos la pinza desde la academia. Invito a los rectores y académicos para que desde la academia sembremos la semilla en las nuevas generaciones de este nuevo panorama en la justicia no solo en el estado sino en la justicia a nivel federal, en lo oral, la transparencia, es algo que viene para quedarse”, dijo el magistrado.

Sánchez Sánchez, señaló que las transformaciones legales serían imposibles sin las barras de abogados, colectivos y profesionistas quienes se dedican a la práctica libre de la profesión, por ello es que, dijo que se debe cambiar la forma de pensar para seguir con la transformación en esta materia.

“Necesitamos revolucionar nuestra forma de pensar para trabajar la verdadera accesibilidad a los derechos fundamentales”, dijo el presidente del Poder Judicial, frente a abogados, académicos y funcionarios quienes se reunieron en el Centro de Convenciones para conmemorar el Día del Abogado.