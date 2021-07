Luis Ángel Pereda Eguiluz excandidato a la alcaldía de San Andrés Cholula por Movimiento Ciudadano (MC), fue detenido el pasado 9 de julio en Nueva York, Estados Unidos, acusado por autoridades estadounidenses de pretender vender piezas de arte moderno por montos millonarios.

Tan sólo 42 días después de la elección en la que obtuvo apenas 711 votos –es decir el 1.4 por ciento de los sufragios, según datos del PREP-, Ángel Pereda fue señalado por fiscales federales de Estados Unidos por intentar obtener millones de dólares en la supuesta venta de cuatro piezas de Jean-Michel Basquiat y Keith Haring.

Al respecto, William F. Sweeney Jr., subdierector del FBI dijo a través de un comunicado que “el señor Pereda engañó a los compradores de arte, esperando que sus víctimas no vieran la diferencia entre el arte real y una falsificación de piezas como obras de arte de valor incalculable”.

De acuerdo con información de las autoridades en Nueva York, Pereda participó en un plan para vender pinturas y otras obras de arte. El papel que desempeñó el exaspirante era el de falsificar la procedencia, esto es, crear el supuesto historial de propiedad de las obras, para así pretender que compradores o casas de subasta adquirieran las piezas.

Por estos actos, Ángel Pereda podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión, anunciaron las autoridades en Estados Unidos.

Los antecedentes

Antecedentes exhibidos por medios estadounidenses indicaron que, en 2017, una obra de Baquiat “Sin título”, había sido vendida por al menos 110.5 millones de dólares.

A su vez, la fiscal federal de Manhattan, Audrey Strausss apuntó que “como se alega, Ángel Pereda intentó vender falsificaciones de obras de arte de Jean-Michel Basquiat y Keith Haring, entre otros, como genuinas. Si fueran reales, tales obras valdrían millones”.

En una ocasión, señalaron, Pereda intentó vender una falsa pintura de Basquiat a la cual, el hoy detenido, se refirió como “Glory Boys Kingdom”, pero, al intentar demostrar su procedencia, una persona –de la cual no se especificó si se trató de un posible comprador-, notificó que se trataba de una pieza falsa, por lo que, el político nuevamente envió procedencias fraudulentas para intentar venderla “por millones de dólares”.

“No tengo cola que me pisen”

Durante la breve campaña de 2021, el excandidato, Ángel Pereda, acudió a entrevista con canal ADN 40, en el que aseguraba que la gente de San Andrés Cholula lo visualizaba “con buenos ojos”, incluso aseguró que no tener “cola que me pisen”.

“Mi candidatura ha sido bien recibida […] nunca he sido ni político, ni tampoco funcionario público, siempre empleado de la zona, crecí ahí, mi familia está ahí. No tengo un pasado que realmente puedan señalar, no tengo cola que me pisen como dicen comúnmente”.