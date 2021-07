Después de un largo análisis por parte de la Concacaf, la autoridad que rige el futbol de Norte, Caribe y Centroamérica, determinó darle una nueva oportunidad al Tricolor este miércoles cuando enfrente a su similar de Guatemala en la segunda fecha de la Copa Oro.

A través de un comunicado de prensa y horas más tarde de las declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, en donde exponía la posibilidad de que México jugara a puerta cerrada, la Concacaf señaló que el partido se llevará a cabo con normalidad.

"Sobre las recientes publicaciones relacionadas al próximo partido entre México y Guatemala, nos gustaría aclarar que este partido se llevará a cabo según lo programado, con la asistencia de aficionados".

