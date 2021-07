Luego del destape de Marcelo Ebrard para contender por las elecciones presidenciales de 2024, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dio su punto de vista y señaló que ella no desea ser aspirante a la silla presidencial en 2024 al destacar que su carrera política ya llegó a su fin.

Durante un foro con diversos diputados, Olga Sánchez Cordero, quien cumplirá 74 años esta semana, expuso que tras fungir como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y como titular en la Secretaría de Gobernación, ve necesario tomar un descanso.

“Creo que he trabajado muchos años, muchos, muchos años, así que creo que tengo merecido el descanso, sobre todo que, por cierto, esta semana cumplo ya 74 años. Entonces ya no veo perspectiva política para mí”.

La funcionaria federal se dijo afortunada de contar con el segundo cargo más importante del gobierno federal pero reiteró que su deseo es jubilarse en 2024.

“En mi caso particular, tengo la fortuna de que el presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función como secretaria de Gobernación, que tenemos secretaria de Gobernación para rato, yo me quiero jubilar”.

En semanas recientes, varios funcionarios federales han sido nombrados como los posibles sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pasado martes, el canciller Marcelo Ebrard reconoció su deseo por participar en el proceso de elección del candidato presidencial en el momento adecuado.

A su vez, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum no ha manifestado abiertamente su decisión, pero varios la han posicionado como un prospecto para el encargo en 2024.