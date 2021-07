El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Óscar Pérez Córdova, convocó a los ciudadanos a no participar en la Consulta Popular que se realizará el 1 de agosto, pues calificó a este ejercicio ciudadano como “una farsa”, “como si estuviéramos en una República Bananera”, dijo.

El panista reconoció la labor del Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso electoral ordinario 2020-2021, sin embargo, dijo que los recursos por más de 500 millones de pesos deben emplearse en otras acciones, incluso en el ámbito electoral se debe poner más atención y no en esta Consulta Popular.

Pérez Córdova calificó como “patética” la Consulta Popular, acto en el que pueden participar 4.7 millones de poblanos inscritos en la lista nominal, pues dijo que en todo caso si hay o hubo la comisión de delitos por parte de ex servidores públicos simplemente se les debe aplicar la ley.

“Viene una patética consulta de juicio a ex presidentes, no sé en el actual régimen presidencial qué piensan respecto a lo que es el INE, en el PAN vamos a reflexionar, no vamos a participar en esta farsa, toda vez que la ley se aplica, si hay elementos que castiguen y que inicien carpetas de investigación no lo utilice el actual régimen y gobierno para fines electorales y meramente propagandísticos”, dijo.

El representante partidista refirió que el INE no puede servir para esto, pues a pesar de que así está marcado en la ley electoral, reiteró que es más importante atender otros temas, por ello es que dijo que desde el PAN convoca a los ciudadanos a no participar en esta Consulta Popular que han promovido militantes de Morena.

Reprocha PAN que IEE errores

A su vez, el representante del PAN lamentó los actos de violencia y conflictos electorales que se registraron en al menos 20 municipios, lo que provocó que en dos demarcaciones se realicen el siguiente año, Miahuatlán y Teotlalco, elecciones extraordinarias.

A diferencia de lo que ocurrió en el ámbito federal, el representante partidista lamentó los actos de violencia y que se haya impedido a los ciudadanos ejercer el derecho a voto, debido a los conflictos internos de Morena.

Contrario a las afirmaciones tanto del INE como del IEE quienes afirman que fue un proceso ejemplar, el panista cuestionó el actuar el órgano electoral local, el que no hizo nada para recuperar los Consejos Municipales y garantizar que las elecciones en esas dos demarcaciones se realizaran.

“Los municipios donde estuvieron tomados los Consejos Municipales, en San José Miahuatlán, donde sabíamos desde el martes anterior a la jornada electoral que estaban tomados los Consejos y no se hizo nada el IEE por garantizar el derecho al voto de los ciudadanos, que por pequeños que parezcan tienen derecho a participar, a alguien le tembló la mano”, dijo el panista.

Finalmente, el representante del PAN ante el INE refirió que si bien en el ámbito federal las cosas marcharon mejor, no se puede hablar de un saldo blanco, pues en varios municipios hubo inconformidades de los ciudadanos.