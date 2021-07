Después del retorno de los payasos a la 16 de Septiembre entre 3 Poniente y Avenida Reforma, el responsable de la Secretaría de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, advirtió que aún no existen permiso para desarrollar el espectáculo.

Recordó que cada uno de los artistas urbanos deben evitar las aglomeraciones en territorio municipal porque el Covid-19 se mantiene y no hay condiciones para realizar ese tipo de acciones con público.

"En este momento no están permitidos los payasos, los permisos en este momento no se están otorgando, precisamente porque estamos pasando por un periodo crítico de una pandemia que no se ha ido".

Ante ese panorama, pidió, a los ciudadanos que acuden al Centro Histórico a no bajar la guardia, respetar las restricciones sanitarias establecidas por las autoridades federal, estatal y municipal, además de usar mascarilla, gel antibacterial y evitar aglomeraciones.

"Es importante que la gente sepa que continuamos en pandemia, la pandemia todavía no ha terminado, el virus no se ha ido y antes esto tenemos que ser muy responsables, por lo que la gente que acude al centro y acude a varios lugares deben de mantener las medidas sanitarias".

Los payasos desde hace un par de fines de semanas retornaron a dar su espectáculo a pesar de que todavía no existen las condiciones necesarias de sanidad.

Durante los dos fines de semana previos, los payasos tampoco han sido invitados por la Secretaría de Gobernación de Catalina Pérez Osorio a concluir su espectáculo.

El lunes 14 de junio, justificó, la invasión del ambulantaje hasta que la próxima gestión de Eduardo Rivera Pérez desarrolle acciones contundentes para reordenar la competencia desleal.

"Se tenía un plan, efectivamente, pero bueno, dejaremos que la próxima administración que ha prometido en campaña el reordenamiento lo haga", justificó.