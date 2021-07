Ante el alto número de homicidios en el estado de Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que se debe hacer un cambio de timón en la titularidad de la Fiscalía de Guanajuato.

Carlos Zamarripa Aguirre, quien es el fiscal desde hace doce años, fue cuestionado por el mandatario federal al señalar su 'pobre desempeño' al frente.

Desde Palacio Nacional, AMLO reconoció que la violencia en Guanajuato no ha podido contenerse desde hace años, por lo que se debe evaluar la continuidad de las autoridades de seguridad que tienen a su cargo garantizar la paz en la entidad.

“Guanajuato es de los estados con más violencia desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora, sobretodo en caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible”.

Es evidente que en Guanajuato no hay buenos resultados contra la inseguridad. Le pide AMLO al gobernador @diegosinhue remover al fiscal Carlos Zamarripa. Dice que si fuera gerente de empresa ya lo habrían corrido pues siguen con el problema del alto número de homicidios. pic.twitter.com/otcr0gf3j7 — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) July 16, 2021

El presidente reprochó las acciones de la Fiscalía de Guanajuato ante el alto número de violencia.

“Debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del Estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes del estado, es evidente que no hay buenos resultados”.

AMLO hizo un llamado al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, para analizar la situación en cada uno de los mandos en la entidad.

“Ojalá el gobernador actúe y tome decisiones y el gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina y los jefes de esa secta tienen privilegios”, sostuvo.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP), este jueves 15 de julio, Guanajuato registró 10 homicidios, siendo el segundo estado con más violencia después del Estado de México.

“Esto es de todos los días, estamos hablando del 15% de los homicidios del país”, advirtió López Obrador.