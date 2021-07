El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, rechazó cualquier implicación con el magnicidio del presidente Jovenel Moise como afirmó una cadena colombiana de comunicación.

El funcionario criticó la información publicada diciendo que "minimizamos las revelaciones de Noticias Caracol. Creemos que no puede seguir así, un medio no puede levantarse un buen día y querer enredar las cosas. Pero no me afecta. No lo esperaba. Debe concluir la investigación. Tenemos que encontrar a los criminales", dijo Joseph en una declaración ante la prensa.

Joseph declaró que hay muchos intentos de causar "distracciones" para confundir a la opinión pública y tratar de que no se obtengan buenos resultados en la investigación.

La Policía de Colombia aseguró que los acusados y detenidos recibieron las órdenes de asesinar al mandatario tras una reunión efectuada tres días antes del crimen, en la que participó el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio.

Las versiones sobre los responsables del asesinato del presidente de Haití mantienen una estela de misterio.

Por el asesinato de Moise fueron señalados 28 ciudadanos colombianos, de los cuales 18 están detenidos, cinco prófugos y tres abatidos, además de cinco haitianos estadounidenses.

En la madrugada del magnicidio, el pasado 7 de julio, 24 policías habían sido asignados a la protección de la residencia de Moise y "todos ellos han sido sancionados", según afirmó Charles.

Comienzan preparativos para funeral

Las honras fúnebres de Jovenel Moise se realizarán los días 20, 22 y 23 de julio y contarán con la participación de la viuda, Martine Moise, que permanecía en una sala de cuidados intensivos en Estados Unidos, informaron este sábado fuentes oficiales.

martes 20 el Gobierno tiene prevista una jornada de homenaje al presidente, la cual será organizada por el protocolo del Palacio Nacional en el Museo del Panteón Nacional. En tanto, el velatorio se organizará el 22 de julio y el funeral el 23 de julio en la ciudad Cabo Haitiano, señaló el ministro de Cultura y Comunicación de Haití, Pradel Henríquez.

La primera dama, quien fue baleada en el atentado a su esposo, recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos del hospital Jackson Memorial de Miami, tras dos operaciones, según medios internacionales.

Con información de Xinhua.