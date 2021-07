Aficionados al beisbol en Washington, Estados Unidos, vivieron momentos de angustia e incertidumbre luego de que vivieron de cerca un tiroteo que dejó como saldo cuatro personas heridas.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron afuera del estadio Nationals Park, casa del equipo de beisbol Nationals, el cual estaba albergando el juego de Grandes Ligas ante los Padres de San Diego.

Todo cambió cuando comenzaron a escucharse varias detonaciones por arma de fuego, las cuales fueron muy cerca del inmueble deportivo, causando el temor entre los aficionados y los jugadores de las Grandes Ligas.

Después de al menos diez minutos de incertidumbre, cientos de aficionados salieron del estadio, mientras otros tantos se metieron al diamante para estar seguros de que no había peligro.

El Departamento de Policía de Washington informó que el tiroteo ocurrió porque los uniformados respondieron una agresión armada.

Debido a los impactos de bala y el caos que se generó a los alrededores del inmueble deportivo, al menos cuatro personas resultaron heridas, las cuales fueron atendidas en distintos nosocomios de la ciudad.

A su vez, las autoridades informaron que se mantienen las investigaciones para deslindar responsabilidades.

El partido entre los Nationals y Padres se programó para la tarde de este domingo. La MLB lamentó el suceso que provocó angustia entre los aficionados al llamado Rey de los Deportes.

Tonight's game has been suspended due to an incident surrounding Nationals Park.



It will resume tomorrow, Sunday, July 18, at 1:05 PM ET. pic.twitter.com/PAGf0uYZ9Y