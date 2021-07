El delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carlos Evangelista Aniceto, rechazó que desde el Congreso del Estado se conforme un bloque morenista en contra del gobernador, Miguel Barbosa. Refirió que como próximo legislador constitucional respaldará al mandatario local, con quien ya hubo una reunión y las iniciativas que se impulsen desde el Poder Ejecutivo serán bajo la línea de la Cuarta Transformación en Puebla.

En entrevista, Evangelista Aniceto aclaró que como lo marcan los estatutos del partido político al que pertenece, una vez que asuma la diputación local renunciará a su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, en la Secretaría Anticorrupción, pero desde el CEN la encomienda ha sido apoyar a los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.

“Al único bloque que pertenecemos es al obradorismo, no hay más, hoy estamos unidos y nuestra tarea es trabajar por el bien de Puebla, al final hay compañeros que al no ver su objetivo realizado empieza una tarea de descalificación, pero al final ellos que presenten sus quejas y denuncias, pero que no se litigue en medios; una cosa es decirlo en medios y otra es ofrecer las pruebas y las denuncias y eso no ha pasado hasta ahorita”, refirió Evangelista Aniceto.

El diputado local electo señaló que el Grupo Parlamentario de Morena que liderará a partir del 15 de septiembre, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, será un bloque fuerte en donde todas las opiniones se escuchen y reiteró que “trabajaremos de la mano con el gobernador, con nuestro presidente AMLO y haremos lo mejor por Puebla”, enfatizó.

A más de un mes de las elecciones intermedias en las que se eligieron a diputados locales y federales, así como a planillas de los 217 ayuntamientos, el legislador local electo señaló que es momento de iniciar la operación cicatriz y enfocarse al trabajo en beneficio de los poblanos.

Sostuvo que las y los ciudadanos refrendaron su apoyo a los gobiernos de la Cuarta Transformación porque han visto resultados desde 2018 a la fecha, tanto a nivel federal como local, por ello es que los morenistas deben estar unidos para sacar adelante temas que preocupan a las y los poblanos.

Rechaza venta de candidaturas

En otro tema, Carlos Evangelista, rechazó que en el pasado proceso electoral federal y local se haya presentado la venta de candidaturas, como muchos actores morenistas lo señalaron. Refirió que la Comisión Nacional de Elecciones del CEN, a la que pertenece, analizó a los diferentes cuadros políticos de cada demarcación.

El legislador electo, sostuvo que a pesar de que algunas personas no son militantes de Morena han trabajado a favor de la Cuarta Transformación, incluso, han sido representantes de casilla, generales y han apoyado en las elecciones pasadas.

“Hay quejas, pero se los puedo decir con toda claridad, nosotros hemos sido responsables, asumimos el proceso y con toda claridad los candidatos que eran las y los mejores que iban a competir y al final dimos buenos resultados en Puebla”, dijo.

Comentó que hoy la encomienda desde el CEN y a nivel estatal es trabajar de la mano con las y los gobernantes emanados de la Cuarta Transformación y darle la vuelta a la página del proceso electoral, pues al final los números favorecieron a los morenistas como una señal de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).