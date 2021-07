Ante el incremento en los índices de inseguridad, pobreza y desempleo que daña la calidad de vida de los ciudadanos, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, refrendó su dolor porque los programas desarrollados no disminuyen el sufrimiento de la población.

Durante la celebración eucarística dominical en la Basílica Catedral Metropolitana, que ahora lució un aforo de 30 por ciento, derivado del decreto estatal aplicado desde el martes 13 de julio, reprobó "el brutal desprecio por la vida" que se deja sentir en territorio nacional cotidianamente.

“Me duele ver el sufrimiento de tantas y tantas familias por la enfermedad y la muerte, pero qué tristeza que a pesar de tanta enfermedad y muerte, todavía haya un desprecio a la vida con la violencia, con el aborto; me duele y entristece la inseguridad y la violencia que vivimos y ver la falta de trabajo para muchos".

Además, lamentó que pese a todas las acciones que desarrolla la Iglesia Católica en Puebla, en cada uno de los estados del país y a nivel global, no se pueda evitar tanto dolor que sufre la comunidad en medio de esta crisis sanitaria generada por el Covid-19.

Recordó que el desempleo, acompañado por los estragos del SARS-CoV-2, ha devastado a casi todas las familias mexicanas por la carencia de recursos, agudizado por las diferentes complicaciones derivadas por esta pandemia.

“Me duele ver el sufrimiento de tantas familias, la falta de trabajo para muchos y todo lo que conlleva”.

Bajo ese panorama, insistió, que sin importar los esfuerzos que realizan los organismos de la Iglesia Católica como "Cáritas" para apoyar a las personas con más necesidades y sufrimientos, no se atienden todas las incidencias.

"Me duele que nuestros organismos de caridad de la Iglesia no puedan hacer más por nuestros hermanos que sufren; el organismo principal de caridad de la Iglesia Católica es 'Cáritas', es el organismo de caridad que se tiene en todos los estados; me duele que desde nuestros organismos de caridad no podamos hacer más".

"Cáritas", subrayó, hace todo lo imposible por atender a los adultos mayores que algunas familias van a dejar: "'Cáritas' tiene su banco de medicamentos, tiene su banco de alimento, tiene sus comedores que ya son seis en nuestra ciudad y empiezan a abrirse en nuestras comunidades parroquiales".