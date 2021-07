La Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de Gobernación (Segob) no han permitido a la Asociación Civil “Pro Niñez” el ingreso de enseres a los menores de edad y a las mujeres ubicadas en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Puebla, como el de San Miguel y Huejotzingo. La presidenta de la organización, Ana María Acevedo Placeres, refirió que mensualmente esta organización aporta al menos cien mil pesos en alimentos, pañales y medicamentos para los menores de edad.

En entrevista, la Acevedo Placeres refirió que después de que el pasado 30 de junio integrantes de la organización se reunieron con la titular de la Segob, Ana Lucía Hill Mayoral, y con el titular de la SSP, Rogelio López Maya, se acordó entregar el expediente que incluye el cronograma, calendario, plan de trabajo y convenio, con el objetivo de seguir con esta labor altruista, sin embargo, no se les ha permitido el ingreso, ni siquiera se les ha otorgado información de las medidas sanitarias ante la tercera ola de contagios de la Covid-19.

“No hemos recibido respuesta, nosotros cumplimos con lo acordado, les entregamos todo lo que nos pidieron y no hemos tenido respuesta, la semana pasada nos tuvieron que haber llamado para reunirnos y pues no fue así, no nos llamaron, seguimos en las mismas, seguimos sin que nos den una respuesta, no nos han dado los protocolos de seguridad, seguimos igual”, dijo en entrevista Acevedo Placeres.

Refirió que el titular de la SSP, Rogelio López Maya se dijo interesado en que se trabaje en coordinación, dejando claro que esta organización no es asistencialista, “incluso que ampliáramos el proyecto a otros reclusorios, que a la siguiente tendríamos reunión, pero no, no nos han buscado, no hemos tenido ninguna respuesta”, dijo.

La activista señaló que el pasado 5 de julio se cumplió con lo acordado, con respecto a la entrega de información, sin embargo, no se ha tenido respuesta de las autoridades estatales, mientras tanto, reiteró que los menores de edad no están presos y en cambio que requieren de atención y ayuda, para su buena alimentación y enseñanza en tanto cumplen la edad para ser entregados a sus familiares.

"Se les dieron opciones": Segob

Por separado, la titular de la Segob, Ana Lucía Hill Mayoral, refirió que ante la nueva tercera ola de contagios de Covid-19, a las integrantes de “Pro Niñez” se le brindaron opciones para la entrega de enseres a las madres y menores de edad internadas en los Ceresos.

“Se les dieron opciones de cómo poder hacer legar estos insumos que normalmente hacen llegar cada semana o cada mes, de acuerdo a los nuevos protocolos de seguridad que se tienen en los centros actualmente”, dijo.

La funcionaria estatal señaló que además, el tema fue atendido por la SSP, a cargo de Rogelio López Maya, por lo que habrá comunicación con las activistas para que los menores de edad sean beneficiados con estos apoyos.

La historia de Ángel "N"

Ángel "N" tiene tres años de edad, ya no puede vivir con su mamá en el Cereso de San Miguel, aunque tiene familiares, ellos lo rechazaron, el pequeño fue entregado a Casa del Sol para que se le brinde atención, en tanto su mamá concluye la sentencia por la cual esta presa.

En tres años, Ángel verá nuevamente a su mamá, con ello comenzará una nueva vida para los dos, mientras tanto fue la Asociación Civil “Pro Niñez”, la que intervino para facilitar que Ángel sea atendido en un hogar temporal.

“Nosotros entramos en San Miguel en 2015 y nos dimos cuenta que los niños se quedan, porque sus madres están presas, los niños que salen de ahí se van con los familiares, aunque viven etiquetados, por eso decidimos apoyar a estos niños. Actualmente en San Miguel tenemos a 12 niños y 8 niñas quienes de cero a tres años de edad”, refirió Ana María Acevedo Placeres, integrante de la AC.

Además de San Miguel, la Asociación Civil “Pro Niñez” brinda apoyos en Santa Martha Acatitla y en Culiacán Sinaloa, en el caso de Puebla ya se tenía habilitada una ludoteca, pero por la pandemia el espacio fue modificado, los niños no tienen un espacio.

Aunque las activistas ya realizaron la entrega de documentación a la Segob y la Secretaría de Seguridad Pública para que se les permita ingresar para entregar apoyos nuevamente, hasta la fecha no han tenido respuesta de las autoridades estatales, en tanto que los menores no tienen suficientes pañales, leche y enseres de primera necesidad, al menos eso manifiestan las integrantes de la AC.