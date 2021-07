Toshiro Muto, director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no descartó la posibilidad de que se cancelen las justas deportivas, esto a tres días de la inauguración, debido al aumento de contagios de coronavirus en atletas.

El ejecutivo dejó claro que seguirán analizando la forma en que se desarrolle la situación de los contagios.

"No podemos predecir lo que ocurrirá con el número de contagios de coronavirus. Así que seguiremos discutiendo si existiera un aumento de casos”, señaló.

A su vez, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), reveló que de camino a Tokio 2020 se analizó la posibilidad de no realizar los juegos, pero se decidió no hacer pública la información para no alimentar la incertidumbre.

Señaló que tanto este organismo como los anfitriones "se enfrentaron a una elección al principio de la pandemia: cancelar o posponer".