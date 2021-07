Reconocida internacionalmente en el mundo de la música, la italiana Laura Pausini da la grata sorpresa a sus miles de fans, ya que protagonizará una película de la cual la idea original es también de la afamada intérprete. La cinta está escrita por Ivan Cotroneo y Monica Rametta, dirigida por Ivan Cotroneo y producida por Endemol Shine Italy.

De la película y talentos

Cabe decir que dicho proyecto, aún no cuenta con un nombre o título para la película, sin embargo, ya comenzó el rodaje de la producción italiana, protagonizada por la querida estrella internacional, cantautora y productora musical Laura Pausini, el cual está basado en una idea original de la cantante, escrita por Ivan Cotroneo y Monica Rametta, dirigida por Ivan Cotroneo y producida por Endemol Shine Italy.

Además de los mencionados, Gherardo Gossi, (Diaz: No limpiéis esta sangre, Le sorelle Macaluso) será el director de fotografía, aliado en la atmósfera del director Ivan Cotroneo, uno de los nombres más prestigiosos del cine italiano, quien dará forma a este nuevo concepto narrativo que pondrá a la reina del pop italiano frente a la cámara de un largometraje por primera vez en este proyecto único.

Y es que, con este proyecto, Laura Pausini, debuta en el cine con una película que gira en torno a ella y a su extraordinaria historia.

Este innovador filme inventa un nuevo género, dando cabida al amor de Laura Pausini por el cine y desvela su verdadera alma a la audiencia a través de momentos de su vida privada y profesional nunca antes vistos, a la vez que le da una gran oportunidad de descubrir nuevos aspectos desconocidos de sí misma y de su mundo, que serán desvelados al público por primera vez.

Las declaraciones

Al respecto de la película, Laura Pausini ha comentado: "Llevaba tiempo recibiendo ofertas para proyectos cinematográficos, pero no encontraba nada que fuera lo suficientemente especial como para dedicarle mi tiempo y energía".

"No sentía la urgencia por contar mi historia y buscaba un guion innovador. En febrero de 2020, conocí a Amazon Studios y durante una de nuestras reuniones me di cuenta de que había una historia que nunca había contado que era importante para mí y que ahora quería compartir. Me hace feliz el entusiasmo con el que han apoyado mi idea artística. Intentaremos contar esta historia, como siempre con la música, de la forma que creo que es más sincera y esta vez con toda mi pasión por el cine. Poco antes de la victoria en los Globos de Oro, empecé a trabajar con un autor y director italiano al que respeto mucho y de nuestra colaboración ha surgido esta locura que a la que voy a hacer frente con gran dedicación y que estoy segura de que sorprenderá incluso a los que creen conocerme bien".

Por su parte Georgia Brown, Head of European Amazon Originals, Amazon Studios dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Laura a la familia de Amazon Studios; una artista extraordinaria, querida y admirada en todo el mundo. Esta película italiana es un proyecto verdaderamente innovador y estamos encantados de trabajar con creadores pioneros para desarrollar una historia atractiva y única para nuestros clientes. Estamos deseando dejar fascinada a la audiencia de Prime Video de todo el mundo con la increíble historia de Laura."

Mientras que Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italy destacó: "Este proyecto encarna a la perfección nuestras ambiciones en Amazon Studios en Italia, dar vida a las historias de forma innovadora para sorprender y deleitar al público. Estamos encantados de dar vida a esta ambiciosa producción que experimentará como nunca antes con la perspectiva y la narración. Tenemos suerte de trabajar con una artista de tanto talento como Laura; con un equipo creativo excelente dirigido por Ivan Cotroneo y con nuestro socio de producción, Endemol Shine Italia”.

De Laura Pausini

Laura Pausini, premiada estrella internacional, productora musical y cantautora, debutó en Italia a los 18 años cuando ganó el prestigioso Festival de Sanremo en 1993. Desde entonces, Laura ha publicado 13 álbumes de estudio, tanto en italiano como en español, con canciones interpretadas en 6 idiomas, incluido el inglés.

Ha vendido más de 70 millones de discos y ha recibido más de 50 premios musicales nacionales e internacionales, entre ellos un Premio Grammy en 2006 por "Escucha" en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino y 4 Premios Grammy Latinos (en 2005 por su álbum "Escucha" en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Femenino, en 2007 por "Yo Canto" en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Femenino, de nuevo en 2009 por "Primavera anticipada" en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Femenino y en 2018 por "Hazte Sentir" en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional). En 2021, se llevó un Globo de Oro por Io Sì (Seen) en la categoría de Mejor Canción Original.

Laura Pausini ha interpretado y colaborado con algunos de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Celine Dion, Michael Jackson y Madonna, que escribió el tema "Mi abbandono a te"/"Me abandono a ti", incluido en el álbum de Pausini "Resta in Ascolto"/"Escucha" en 2004.

Ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres, el Olympia de París, el Circo Massimo de Roma y fue la primera artista femenina en ofrecer un concierto con las entradas agotadas en el estadio San Siro de Milán.

Ganadora de La Voz en España y México, fundó el grupo CNCO para el talent show latino creado por Simon Cowell llamado "La Banda", por el que recibió una nominación a los premios Emmy en 2016 en la categoría de Programa Primetime de Estados Unidos en lengua no inglesa. Ganó X Factor en España y ha creado y coescrito dos programas de televisión italianos: Stasera Laura y Laura e Paola.

Sensible a los problemas de los niños necesitados, fue Embajadora de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y contribuye a varios eventos benéficos en apoyo de diversas causas en favor de Save the Children, Unicef, OHM Live, International Peace Honors. Ha participado en Amiche per l'Abruzzo, un concierto benéfico para las víctimas del terremoto de la región italiana de Abruzos y en Voces Unidas por Chile; participó en la grabación de "Todo para ti", canción escrita e interpretada por Michael Jackson para las familias de las víctimas del 11-S en Nueva York.

Recientemente colaboró con la compositora Diane Warren en la canción Io Sì (Seen), escrita para La vida por delante, película que da el regreso de Sofía Loren a la pantalla. Por su trabajo en Io Sì, Laura ganó el premio a la mejor canción en un largometraje en los Hollywood Music in Media Awards, el premio a la mejor canción original en una película en los Globos de Oro, el premio a la mejor canción original en una película en los Satellite Awards y el premio a la mejor canción original en los Nastri d'Argento 2021, además fue nominada a la mejor canción original en los Oscar, siendo la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a este premio.