A unas horas de que inicien formalmente los Juegos Olímpicos Tokio 2020, este miércoles, el Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer la sede de la justa veraniega para 2032.

En la asamblea del COI, con 72 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, la ciudad de Brisbane, Australia, tendrá la sede de los Juegos Olímpicos para ese año.

It's official! The Olympic Games are heading back to Australia for #Brisbane2032!



Explore your future Olympics host right here.#FasterHigherStrongerTogether@AUSOlympicTeam pic.twitter.com/CuUvsgCq8s