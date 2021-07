Puebla y la zona conurbada de la entidad pasó del semáforo amarillo al naranja en esta tercera ola de contagios de la pandemia por Covid-19, con las nuevas variantes al rebasar más de 150 contagios detectados diariamente. Por ello, el gobierno del estado se prepara para la reconversión de hospitales pues ahora las personas más vulnerables son las menores de 40 años de edad.

El gobernador, Miguel Barbosa, señaló que la pandemia por Covid-19 "no nos va a vencer", por ello es que la administración está realizando las acciones necesarias para atender a la población más joven, sin embargo, pidió que toda la sociedad colabore con las medidas sanitarias correspondientes y a toda costa evitar las aglomeraciones.

En la explicación, el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez, indicó que de acuerdo al Sistema de Monitoreo Regional, la región 3 con cabecera en Puebla capital y zona conurbada se encuentran en semáforo naranja y las demás zonas se encuentran en amarillo con tendencia ascendente.

"Hoy se presenta el pico más alto de la pandemia de la tercera ola con un número de 208 nuevos contagios, 239 hospitalizados y 370 casos activos, el centro de la pandemia sigue siendo Puebla capital y zona conurbada con el 71 por ciento de esta epidemia", sostuvo.

Nueva reconversión de hospitales

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Salud en el estado, José Antonio Martínez García, informó que ya se prepara la reconversión de hospitales en esta tercera ola de contagios Covid-19.

"Si la tendencia continúa como ésta se plantea, la reconversión del Hospital del Norte, del Hospital de Huejotzingo, de Teziutlán al 100%, de Tehuacán al 50%, Acatlán de Osorio al 50%, Izúcar de Matamoros al 100%, seguimos insistiendo que a todas y poblanos de la mitigación de la tercera ola depende de las medidas de prevención y de la asistencia de la vacunación", dijo.

A su vez, el secretario de Salud señaló que es importante el uso de cubrebocas en todo momento, sin embargo, aclaró que en el caso de los cubrebocas de tela ya son poco funcionales para las nuevas variantes de la Covid-19, resaltó que evitar aglomeraciones será importante para evitar nuevos contagios.

"Sí, en Puebla llevamos la misma tendencia y para casos de contagio la edad o la mediana edad es de 38 años y para casos de hospitalizados es de 43 años, ahorita en la distribución por edad en los hospitales que tenemos de todo el sector es el 41% de los hospitalizados son menores de 40 años [...] Se ha demostrado que el cubreboca de tela después de 3 horas pierde mucho la efectividad y cuando están en lugares cerrados, sin ventilación y con mucho aforo, con muchas aglomeraciones, tiende a ser contagioso, por eso hacemos la insistencia en evitar aglomerados y la reducción de foros", comentó.

Más recursos tercera ola

En su oportunidad, Miguel Barbosa, refirió que el gobierno hará inversiones para más insumos sanitarios, medicamentos y la reconversión de los hospitales, de esta forma atender a las personas menores de 40 años quienes son vulnerables a contagiarse en tanto la vacunación avanza.

El mandatario estatal refirió que la pandemia no vencerá a los poblanos, sin embargo, reiteró el exhorto a que haya un confinamiento voluntario, es decir, no habrá cierre de las actividades económicas, pero las familias que no tengan que salir no lo hagan, también recomendó evitar las aglomeraciones y seguir las medidas sanitarias correspondientes.

"No nos va a vencer el Covid-19 en Puebla, no nos va a vencer, vamos a defender nuestro estado, vamos a cuidar a nuestra gente, vamos a hacer que las cosas en Puebla se normalicen lo más pronto posible, para eso necesitamos la concientización de toda la sociedad para que nos cuidemos, para que se cuiden, es un llamado urgente un llamado muy muy especial, estamos en condiciones muy complejas otra vez", resaltó.

El gobernador mencionó que sería alarmante que la entidad rebase los 250 contagios diarios porque entonces se estaría en las mismas condiciones del año pasado.