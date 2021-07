Tras presentar a Nora Merino Escamilla como la próxima coordinadora de los diputados locales del Partido del Trabajo (PT) en Puebla, el comisionado político nacional, Ernesto Villarreal Cantú, pidió un proceso justo para Mauricio Toledo, pero advirtió que quien impulsó su candidatura para la diputación por San Martín, fue el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Entrevistado al término de la presentación de la legisladora, quien contará con el respaldo de los otros seis integrantes de la bancada, el comisionado, dijo que Toledo Gutiérrez, fue siglado por Morena, dentro del acuerdo de la alianza “Juntos Haremos Historia”, pero no es militante del partido.

Sin embargo pidió que el proceso legal en contra del diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo Gutiérrez, sea apegado a derecho presentando pruebas y que no sea “una cacería política”.

Durante el proceso de desafuero que se le sigue, señaló que se deberán presentar los argumentos sólidos para que el Congreso de la Unión proceda quitar el fuero constitucional para que enfrente a la ley por presuntos delitos de corrupción y desvío de recursos en la otrora Delegación Coyoacán.

Rechazó que se esté buscando dar una protección al legislador federal reelecto para que evada la acción de la justicia asegurando que lo único que el PT está demandando es que se realicen las investigaciones correspondientes dentro de un marco de legalidad.

“No queremos ningún privilegio, no queremos prejuzgar ni a favor ni en contra solamente que se lleve el proceso legal como se debe llegar y si él tiene alguna responsabilidad, adelante y si no tiene ninguna responsabilidad lo que único que pedimos en la 4T es que no haya una cacería política en contra de los enemigos”.

Villarreal Cantú expresó que estarán vigilantes que se realice un procedimiento apegado a derecho en el caso de Toledo Gutiérrez y si comprueba alguna irregularidad se deberá actuar en consecuencia cumpliendo con los lineamientos de la 4T.

Nora, próxima coordinadora

A su vez, parte la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) nombró a la diputada local, Nora Merino Escamilla, como la coordinadora del próximo grupo legislativo en el Congreso del Estado de Puebla.

Ernesto Villareal Cantú, señaló que los siete diputados locales que integrarán la siguiente bancada llegaron al acuerdo que Merino Escamilla asuma esta responsabilidad.

Subrayó que el buen trabajo y desempeño de la legisladora local fue uno de los factores que abonaron para que la decisión de los diputados fuera respaldada por el dirigente nacional, Alberto Anaya Gutiérrez.

“Se ha tomado la decisión por consenso y unanimidad que la diputada Nora Merino sea quien coordine a este grupo parlamentario. Nos da mucho gusto que así sea porque la diputada ha tenido un papel muy destacado en el Congreso”.

Por su parte, Merino Escamilla, expresó que es congruente su adhesión a la bancada del PT, luego que en la LX Legislatura coordinadora de Morena, porque forma de las fuerzas de izquierda que son parte del proyecto de la Cuarta Transformación del país.