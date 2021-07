Una vez más es llevado a la pantalla, historias conmovedoras y a veces desgarradoras, tal es el caso de “Little Girl”, documental de un niño transgénero, el cual tendrá su estreno en salas de cine a finales de este mes.

“Little Girl”, un trabajo de tolerancia, respeto y amor, que dará mucho de qué hablar, aportando su granito de arena al mundo transgénero con una fina sensibilidad en sus escenas y personajes que solo buscan la aceptación a través del amor.

De Little Girl

Con la distribución de Piano, Little Girl, es un documental, que habla de Sasha, un niño de 7 años de edad que siempre supo que era una niña a pesar de haber nacido niño.

Al no ser tratada como una niña de su edad por la sociedad, Sasha y su familia enfrentan la batalla diaria para hacer que su diferencia sea aceptada y respetada.

El trabajo de 85 minutos de Sébastien Lifshitz, conmueve desde los primeros minutos, y es que escuchar a Sasha cuestionar qué si al crecer se convertirá en una niña, no es fácil. Esto es algo con lo que Sasha lleva soñando con apoyo de sus padres.

La cinta muestra también la lucha incansable de la familia contra un entorno hostil. Así vemos a Sasha jugando, yendo a clases de ballet y durante una visita a un terapeuta especializado en identidades de género, pero en la escuela ella tiene que llevar ropa de niño y comportarse como tal. Pero Sasha no está solo, tiene a su familia, quienes lo apoyan y ayudan a entender muchas cosas.

Little Girl, (Una niña), no es un trabajo fácil de ver y digerir, más con escenas como la de su madre de Sasha conversando y contando directamente que su hijo no quiere ser su hijo, sino su hija.

También veremos en los inicios de la cinta que se manifiestan los temores recurrentes de una madre que siente culpa y dolor al saber que su hija, se ha tenido que enfrentar sola al darse cuenta un poco tarde de que no era una fase, sino algo mucho más profundo y serio.

Para esto, el trabajo de Lifshitz, resalta aún más, al ver la delicadeza y respeto plasmado que se ve en la pantalla, principalmente al ver el dolor de Sasha por no entender que pasa con él y los demás.

El montaje del documental es por todo lo anterior muy bueno, acompañado de la música y un hilo conductor, que hace amar a toda la familia de Sasha empezando por él. Un trabajo muy humano, basado en personas reales, con problemas reales, que habitan este mundo a veces irreal.

De los creativos

Little Girl, es dirigida por Sébastien Lifshitz, producida por Muriel Meynard, coproducida por Mónica Hellstrom. En la dirección de fotografía está Paul Guilhaume, en sonido Yolande Decarsin, en edición Pauline Gaillard, la mezcla es de Kristian Selin, la productora es Agat Films & Cine y la distribución es de Piano.

Del director

Sébastien Lifshitz nació en París, Francia, en 1968. Estudió historia del arte y en 1990 entró al mundo del arte contemporáneo. Durante la década de los 90 realizó algunas obras cinematográficas y en el año 2000 estrenó su primer largometraje de ficción, Presque rien (Come Undone), el cual fue elogiado por la crítica y tuvo distribución internacional.

Su primer largometraje documental, La traversée (The Crossing), estrenó en la Quincena de Realizadores de Cannes 2001 y su siguiente ficción Wild Side (Del lado salvaje) ganó el Teddy en la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2004. Desde entonces, sus películas han sido regularmente estrenadas en festivales internacionales: Les invisibles (The Invisibles) y Les vies de Thérèse (The Lives of Thérèse) estuvieron en la Selección Oficial y Quincena de los Realizadores de Cannes respectivamente, mientras que Adolescentes estrenó en el Festival Internacional de Cine de Locarno 2019. Después de Wild Side y Bambi, estrenada en la edición de 2013, Little Girl es la tercera película de Lifshitz en ser incluida en la sección Panorama de la Berlinale.

Entre sus premios: Gran Premio a Mejor Película - Festival de Cine de Ghent, Bélgica. Premio de la Audiencia - Festival de Cine “Inconvenient Films” de Lituania. Hugo de Plata en la Competencia de Documentales Internacionales - Chicago International Film Festival. Premio de la Audiencia a Mejor Largometraje Documental - Inside Out Film Festival, Toronto. Premio por los derechos de los niños - Festival de Cine Independiente de Osnabrück, Alemania. Premio de la Audiencia - Festival In & Out de Nice y Cannes, Francia. Premio de la Audiencia a Mejor Película Internacional - Festival de la Diversidad Cultural MixBrasil. Premio a Mejor Documental - Festival de Cine LGBT Side by Side de San Petersburgo.