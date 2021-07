Será a finales de 2021 que la Secretaría de Salud (SSA) culmine su traslado a Guerrero, informó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario destacó que si no se ha realizado este proyecto es debido a la pandemia de coronavirus, la cual complicó el panorama.

“Es un compromiso pendiente que no se ha podido cumplir. Cuando tomé posesión en 2018 hice 100 compromisos con el pueblo y he cumplido 98, me faltan dos y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para a enfrentar el Covid-19 y todo el daño que causa, pero ya vamos a ir avanzando en este propósito”, sostuvo.

El mandatario recordó que el proyecto de descentralización de las secretarías se realizará y mencionó que, por ejemplo, la Secretaría de Energía ya está ubicada en Villahermosa, Tabasco, no obstante, aún faltan más dependencias por trasladarse.

"Nos llevará tiempo y debe ser de manera voluntaria, en el caso de trabajadores de base, hay que ayudarlos para que tengan vivienda, que esté garantizada la escuela de sus hijos y que ellos acepten”, dijo.