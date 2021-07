El gobernador, Miguel Barbosa, pidió que los diputados federales poblanos que entrarán en funciones en septiembre, junto con los Senadores de la República gestionen más recursos para la entidad, en la víspera del análisis del Paquete Económico 2022, “ojalá que ya le toque a Puebla algo”.

Y es que a tres años de la administración federal no ha sido posible la llegada de proyectos federales, por lo que “quisiera que los diputados que entran en funciones y los senadores poblanos que son tres electos, con los que tengo una relación políticamente correcta, pudieran promover recursos, crear condiciones para que la federación desarrolle proyectos en el estado y hasta hoy no ha sido posible, en estos tres años no fue posible, porque luego se habla de que voy a promover recursos y hasta ahorita no fue posible y entiendo por qué”, dijo el mandatario estatal.

En septiembre se comienza con el análisis del Paquete Económico 2022, por ello es que el gobernador, confió en que diputados federales, quienes en campaña se comprometieron a gestionar más recursos para la entidad cumplan su palabra con los ciudadanos y se logren más recursos federales para Puebla.

Actualmente la entidad ejerce un presupuesto por poco más de 96 mil millones de pesos, pero el 90 por ciento de los recursos son federales, desde 2019 a la fecha, a la entidad han llegado menos recursos con respecto a otros años.

El gobernador refirió que el ejercicio del gasto está controlado de manera muy rigurosa desde la Secretaría de Hacienda y desde las Secretarías del Gobierno Federal, las que despliegan relaciones en las entidades para bajar recursos.

“Pero perfectamente entiendo que la visión de la federación es la amplia política social en los programas, que hoy por cierto son derechos humanos, con una reforma constitucional y las grandes reformas de infraestructura de la federación, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas”, contextualizo el mandatario local.

Cada módulo de seguridad costará 5 millones de pesos

Por otra parte, el gobernador, Miguel Barbosa, refirió que cada módulo se seguridad que se instalará, como parte de la estrategia conjunta con Veracruz para inhibir a los delincuentes costaría alrededor de 5 millones de pesos.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que son pequeños cuarteles, desde donde operarán elementos policiales para enfrentar y erradicar delitos como el robo a mercancías, secuestros y homicidios dolosos, por mencionar algunos de alto impacto.

“Ahorita lo que quedo definido es la parte de Esperanza y la parte de Maltrata y la carretera que va de Tehuacán a Veracruz pasando por Acultzingo, es una zona muy riesgosa”, comentó el mandatario estatal.

Van mesas de trabajo en seguridad con Eduardo Rivera

En otro punto, el gobernador, informó que iniciarán las mesas de trabajo con el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en temas de seguridad, pues es uno de los principales puntos que se deben abordar con la nueva administración.

“En seguridad pública van a establecerse las mesas de estas cinco áreas, se van a desahogar mesas a partir de hoy, donde seguramente saldrán muchos planteamientos que, desde nuestra visión, son visiones sobre seguridad pública aquí en el municipio de Puebla”, dijo el mandatario estatal.

Las reuniones de trabajo entre el gobierno del estado y el equipo del gobierno municipal electo comenzaron en el tema de finanzas, infraestructura, así como en la parte del DIF, con el objetivo de que se fortalezcan acciones en la capital de Puebla que concentra a la mayor parte de la población en todo el estado.