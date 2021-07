El virtual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso en la LXI Legislatura, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, expresó que el Congreso debe convertirse en un verdadero parlamento que sirva a los poblanos y permita generar las condiciones para que se logre la reactivación económica que requiere el estado.

En entrevista con Intolerancia Diario, quien fuera ya diputado local en la LIX Legislatura, y presidente municipal de Tepeaca, dijo que espera un Congreso que deberá generar su propia huella, y aclaró que ninguna legislatura es igual a otra, diferentes actores, diferentes circunstancias.

Resaltó que específicamente en los momentos que se están viviendo, son especiales: “Tenemos que analizar, generar las condiciones para la reactivación económica, cómo generar las condiciones para una Puebla de iguales para todos, donde el poder sea para servir y no para generar privilegios”.

“Es la visión del Ejecutivo y nosotros como Congreso del Estado, tendremos que ir buscando que efectivamente se privilegie a quien más lo requiere, a quien más lo necesita, es parte de nuestra responsabilidad, y hacer reglas que nos ayuden a salir más rápido de ésta crisis”.

#Política 🔴 La LXI Legislatura deberá ser un verdadero parlamento, asegura el próximo líder del Congreso, @SergioSalomonC 🧐



Vía @pacosanchez63 📹 pic.twitter.com/I1LcEuYoHZ — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) July 25, 2021

A la pregunta si el gobernador, Miguel Barbosa, será el gran legislador, Sergio Céspedes Peregrina, precisó que el mandatario como lo es su mismo derecho podrá estar poniendo, aportando iniciativas que serán responsabilidad como Congreso y hacer un análisis puntual, de poder enriquecerlas o, en su momento, quitar cosas que no sirvan.

Verdadero parlamento

Céspedes Peregrina declaró que en la LXI Legislatura se tendrá que dar el verdadero parlamento, donde cada diputado exprese libremente sus puntos de vista, además de reconocer que ellos fueron electos por los ciudadanos, ya sea por el principio de mayoría, o de representación proporcional, y el diálogo es una prioridad.

“El ejercicio legislativo tiene que ser un ejercicio de cabildeo, de enriquecimiento de todo tipo de iniciativa, independientemente del origen que traigan, son responsabilidad del Legislativo, y sin duda las iniciativas que mande el gobernador Luis Miguel Barbosa, serán analizadas con mucha puntualidad, y tengan la certeza de que buscaremos que haya transparencia, y equilibrio”.

Sobre si se hará valer la mayoría de Juntos Haremos Historia, respondió, que se deben tender puentes, mucho diálogo, respeto para los otros "cuarenta compañeros" donde lo que se buscará será respetar y privilegiar el diálogo, respetando la identidad e ideología de cada uno de los diputados, pero haciendo valer el peso específico que se tiene como bancada mayoritaria, buscando asumir con mucha responsabilidad el compromiso de generar mejores acuerdos.

Acercamiento con la oposición

El virtual líder de la LXI Legislatura, informó que ha sostenido reuniones con los próximos coordinadores de las bancadas, tendiendo puentes y con ello se busca empezar con el cabildeo propio.

Señaló que la agenda se debe estar hablando con los diputados electos, misma que será a favor de los ciudadanos, es el momento de impulsar las iniciativas que sirvan para la reactivación y mejorar a Puebla.

El rezago legislativo

Luego que el Congreso saliente dejó cerca de mil iniciativas en la congeladora, al preguntarle sobre este rezago quien fuera diputado en la LIX Legislatura, explicó que no todas las iniciativas tienen el mismo peso ni el mismo fondo, se debe entrar en un gran cabildeo con todos los legisladores para saber qué es lo que más interesa subir, el peso que se tiene.

Habrá que buscar un método por el que se pueda medir no por la cantidad, sino por la calidad, dijo. “Siento que no es un problema, pero sí un objeto de análisis, y no es mejor legislador el que presenta más iniciativas, sino el que mejor cumple.”