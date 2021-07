A unos días de haber iniciado oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las medallas no ha sido lo único que ha destacado en la justa veraniega que se aplazó por la pandemia de Covid-19.

Desde los triunfos por parte de la delegación de refugiados, hasta los atuendos de los atletas, Tokio 2020 ha servido como un punto de quiebre para la humanidad para asimilar el cambio en diversas acciones que pretender ser un cambio para las nuevas generaciones.

Pita Taufatofua, un destacado atleta de Tonga, un país ubicado en Oceanía, se ha robado las miradas de nueva cuenta en Tokio 2020, pues luego de participar en los Juegos Olímpicos Río 2016 y los de Invierno en PyeongChang 2018, el atleta y actor oceánico se ganó la admiración de muchos por su peculiar vestimenta.

Además de mostrar su buen físico, Pita Taufatoufa destacó en el desfile de inauguración por su vestimenta: una falda tongana tradicional, denominada ta’vala, y el torso descubierto.

A special congratulations to our Flag Bearer, Malia Paseka. She did an amazing job leading the way for more participation of females and youth in sport in Tonga. So proud to walk along side our first ever female taekwondo Olympian!

