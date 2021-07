El panista Francisco Fraile García, dijo que para poder aspirar al 2024, el Partido Acción Nacional (PAN), debe reconocer que perdió la elección 2021, tanto la federal como local, una vez que le tocaron “caramelos”, pero no ganó ni la Cámara de Diputados, o el Congreso del Estado.

En entrevista el consejero nacional vitalicio con 46 años de militancia en el PAN, cuestionó que algunos estén echando las campanas a vuelo, cuando realmente el partido fue el gran perdedor en el proceso electoral pasado porque los ciudadanos habían vuelto la vista hacia él.

Dijo que no se pueden hablar de una victoria por tener algunas diputaciones de mayoría, presidencias municipales en el país, cuando se perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, así como la mayoría de las gobernaturas.

Fraile García, indicó que si en el caso de Puebla se ganaron cuatro diputaciones federales, y se perdieron 11, pues se tiene que reconocer que se obtuvieron puntos, pero está muy lejos de que se le considere una victoria.

Indicó que la meta del PAN, con o sin alianza era lograr quitar la mayoría al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tanto a nivel federal en la Cámara, como en lo local, que es el Congreso del Estado, pero no sucedió ni lo uno, ni lo otro.

“Debemos reflexionar si bastaba con que ya no tenga mayoría absoluta Andrés Manuel López Obrador. Esa sirve para las reformas constitucionales, pero nos olvidamos del tema del presupuesto que puede ser aprobado con una mayoría simple que va a alcanzar Morena con sus Aliados”.

“Lo que se buscaba era que se lograra la mayoría en la Cámara, y no para frenar al presidente, sino para sentarse a dialogar, a negociar; Lo mejor que debía pasarle al país era que al haber el verdadero equilibrio de poderes, entonces ya no se pueden cometer abusos, desaparecer fideicomisos como el FONDEN, que ahora lo extrañan en los estados que están padeciendo los efectos de las lluvias”.

Fraile García, se refirió al tema de Perú, donde la presidencia de la república la ganó un profesor, pero el poder legislativo lo tiene la oposición, y con ello se da el verdadero equilibrio de poderes que se necesitan en un país..

El ex senador de la república, y ex diputado federal, advirtió que los resultados arrojan que no se hizo el trabajo, y los triunfos aislados, no sólo en Puebla, sino a nivel nacional obligan al cambio de estrategia.

Del resultado en la capital, señaló que hay que estar contento, pues la ventaja fue mayor, pero también se perdieron en la zona diputaciones locales y federales, y ahí algo no estuvo bien hecho.

Francisco Fraile advirtió que estas derrotas hay que valorarlas desde otros ángulos, desde otra forma, pensar hacia el futuro, aclaró, “no regodearnos en el pasado ni buscar culpables y responsables, sino cómo resolver el camino hacia adelante.”

Finalmente Fraile García, llamó a recuperar los principios básicos del albiazul y mantener el voto libre, el debate, y que haya una afiliación libre, e indicó que la derrota del 6 de junio es la oportunidad para reflexionar y devolver al instituto político su rumbo.

“Cuáles son las características centrales de nosotros -panistas de hace años- , la libertad de ingreso al Partido Acción Nacional, lo hacemos por convicción o por necesidad, por gusto, pero ingresamos y nos sujetamos a las diferentes formas que el partido tiene, una de ellas son las campañas, es muy raro que se tenga un solo candidato a una presidencia estatal o nacional o comité municipal, o gubernatura, hay opciones para decidir”.