El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, indicó que debe ser una obligación ponerse la vacuna contra Covid-19, frente a la salud pública que hoy está en riesgo.

Sin embargo, en Puebla no habrá medidas para obligar a la gente a vacunarse, como la solicitud de los comprobantes que se piden para estar en lugares públicos, como se hace en Francia.

“En Europa se comprueba si se está vacunado, se pide a las personas que van a restaurantes o lugares públicos”, resaltó el mandatario poblano.

Indicó que es un asunto que está caminando para crear condiciones para volver la toma de la vacuna como un asunto de obligación de la persona, no voluntario.

“Quien esté vacunado tiene amplios derechos para poder estar donde sea con las restricciones del caso”, dijo, no obstante, para aplicarse en Puebla se tendría que hacer de manera legal y no hay condiciones o facultades.

“Quien no esté vacunado entonces que asuma que no puede estar en lugares públicos. En México no se ha presentado este fenómeno de manera tan marcada donde hay movimientos de no ponerse la vacuna”, dijo.

“Es parte de una política para poder vencer esa oposición, yo no lo veo mal. Aquí para poder tramitar la constancia de vacuna, se tiene que hacer el trámite en una plataforma, que todos pidan su constancia”, dijo.

Miguel Barbosa, señaló que quien ya se vacunó y sigue en riesgo que se haga la prueba de los anticuerpos, y si no hay anticuerpos por la falla o ineficiencia vacuna, que pida al sector salud otra aplicación.

“Pero nunca que se quede diciendo que no se va a vacunar porque debe ser una obligación una vacuna. Así como debe ser un derecho, debe ser una obligación”, dijo.