Después que el Servicio Servicio Sismológico Nacional revelara la existencia de un movimiento telúrico de 4.2 grados en la escala de Richter con epicentro en Santa María Xonacatepec, el responsable de la Secretaría de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, advirtió que la información del SSN en esta ocasión no es fidedigna.

El funcionario municipal valoró que cuadrillas de Protección Civil estuvieran en la zona indicada realizando recorridos preventivos con los vecinos de la junta auxiliar.

Pero, aclaró, que de acuerdo a los habitantes de Xonacatepec el temblor no se sintió en ese amplio perímetro del territorio municipal.

“Desafortunadamente son puros cuentos porque ni el Sismológico hizo bien la captura de los datos; ya tengo gente en Xonacatepec, en toda la zona, y no sintieron absolutamente nada, entonces no hubo tal sismo ahí y por eso nuestros sistemas no detectaron nada", subrayó

Estimó que posiblemente, el temblor se haya generado en Tlaxcala o más para esa área del país, pero en la ciudad de Puebla o en Santa María Xonacapec no ocurrió ningún temblor.