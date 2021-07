La Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) en Puebla se ha convertido en una "caja para robar" para cobrar seguros de manera indebida, extorsionar a empresas que ofrecen esos servicios y para enriquecer a su "presidente usurpador" del cargo, Alejandro Águila Argüelles, dijo Aurora González de Rosas, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FENAPAF).

Águila Argüelles, fue impuesto, dijo, en 2011, sin consulta a los comités de padres de familia ni como parte una elección democrática, por el entonces asesor del secretario de Educación Pública (SEP), Darío Carmona García, en tiempos del gobernador, Rafael Moreno Valle, a quien le sirvió durante muchos años.

El "espurio presidente" de la AEPF no cuenta con cargo alguno reconocido por la autoridad educativa, federal y estatal, pero en cada inicio escolar, dijo Aurora González de Rosas, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FENAPAF); además, aseveró que Águila Argüelles busca que las escuelas le entreguen recursos del rubro de cuotas de los padres de familia, que no justifica, no transparenta, ni rinde cuentas.

Al no contar con el aval de las autoridades actuales, tanto en el estado de Puebla como a nivel nacional, mediante documentos falsos se ostenta como presidente de la asociación de padres de familia, por lo que exige seguir siendo tomado en cuenta para recibir el recurso económico, denunció Aurora González de Rosas.

Presunto extorsionador

Con el aval del secretario de Educación Pública en turno, Luis Maldonado Venegas, y del asesor Darío García Carmona, Águila Argüelles presuntamente ostento la representación, sin tener facultades y al hacer uso como pretexto el pago de prestaciones por un seguro de accidentes escolares, extorsionó a compañías aseguradoras, dijo González de Rosas.

La exigencia, era que le fueran pagado 5 pesos de un total de 900 mil alumnos registrados en instituciones de educación básica existentes en la entidad, acusó.

Si se multiplican esos 5 pesos, por los 900 mil estudiantes de todos los niveles escolares de educación básica, dijo Aurora González de Rosas, el "espurio presidente" de la Asociación Estatal de Padres de Familia se embolsaba presuntamente sólo por ese rubro, 4 millones 500 mil pesos, sin tener que declararlo de manera oficial.

La alerta

“Alejandro Águila Argüelles, se ostenta como presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, no cuenta con cargo alguno reconocido por las autoridades educativas, tanto estatales como federal, por eso, alertamos a escuelas, para evitar cualquier tipo de pago a ese personaje”, acusó Aurora González de Rosas.

Dijo que Alejandro Águila no recibía esa prestación antes del año mencionado, sin embargo, con argumentos y cargos falsos logró obtener dividendos millonarios, resultado de amenazas enfocadas en evitar el libre trabajo de las aseguradoras que ya ofrecían sus servicios en escuelas que lo consideraban como necesario, relató.

La presidenta de la FENAPAF dijo que, al no contar con el aval de las autoridades actuales, se presenta como presidente de la Asociación de Padres de Familia, pero, además, exige ser considerado para recibir el recurso antes mencionado.

Desde la FENAPAF, su presidenta Aurora González de Rosas alertó a autoridades de instituciones de educación superior y media superior a no dejarse sorprender y no caer en las amenazas de ese personaje y convocó a la sociedad civil y medios de comunicación a no otorgarle a Águila Argüelles el cargo de presidente de la AEPF, ya que, con eso, recae en usurpación ilegal de cargo.

Informó que solo los representantes oficialmente reconocidos por la autoridad educativa son los que cuentan con las certificaciones necesarias para operar como miembros de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y en su caso titulares de las asociaciones estatales.

“Ni la Federación ni las Asociaciones Estatales, solicitan pagos a las escuelas por concepto de prestación de servicios de seguros de gastos de accidentes escolares, eso les corresponde a las empresas prestadoras de servicio”, dijo.