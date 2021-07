Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que elaborará y firmará un decreto presidencial de política carcelaria.

Lo anterior, a fin de poder liberar internos que hayan sido torturados, presos sin sentencia, adultos mayores de 75 años privados de su libertad y quienes padezcan enfermedades crónicas.

El decreto aplicaría para, los no sentenciados de fuero federal con más de 10 años sin sentencia y que no hayan cometido delitos graves, adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves.

También para adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves, así como todo interno que haya sido torturado y se compruebe a través del protocolo de Estambul.

“Estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaría de Gobernación la semana próxima", dijo el presidente.