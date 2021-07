Con motivo de la Consulta Ciudadana que se realizará el próximo domingo 1 de agosto en todo el territorio nacional, habrá Ley Seca sólo por ese día en Puebla, por lo que, han surgido voces en contra de esta determinación, además se han anunciado operativos para que se cumpla la restricción de venta alcohólicas.

El anuncio fue realizado apenas el 28 de julio por la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, quien aseguró que la medida tiene la finalidad de que este ejercicio ciudadano donde, presuntamente se buscará avalar el juicio a expresidentes del país, se realice de manera tranquila.

Horas más tarde, la Canaco Puebla emitió un comunicado donde solicitó a las autoridades revertir la medida y aseguraron que esta es “independiente al desarrollo de la Consulta Popular”.

Los empresarios aseguraron que “sí hay afectaciones por las medidas sanitarias para hacer frente al Covid-19 y este decreto afectará directamente al comercio, los restaurantes, hoteles y el turismo en una temporada gastronómica importante como la de los Chiles en Nogada”.

Este jueves, la secretaria de Gobernación no sólo aseguró que la Ley Seca se aplicará únicamente este domingo y habrá sanciones para negocios que no la respeten, sino que también se montarán operativos para que se supervise que no se vendan bebidas alcohólicas .