Tras el incremento en un 20 por ciento de casos de violencia contra las mujeres en el municipio de San Salvador El Seco, el ayuntamiento a cargo de Marina Aguirre Rojas a través del Sistema DIF (SMDIF), en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de dicha demarcación continúa redoblando esfuerzos para erradicar este problema social y de salud, dio a conocer la titular del IMM, Cristina Juárez Cortés.

En entrevista vía telefónica, Juárez Cortés informó que —acatando las medidas sanitarias ante la actual pandemia por el Covid-19— continúan acudiendo a cada un de las localidades, comunidades y rancherías del municipio de El Seco a colocar carteles en donde informan a las mujeres a dónde acudir en caso de ser víctima de violencia familiar.

Tras este gran esfuerzo del personal del IMM, con apoyo de la Fiscalía de Género (que se ubica en el interior de las instalaciones de la UNAUDER), se han logrado levantar —en lo que va de 2021—34 denuncias; es decir, que se llegan a levantar un promedio de 3 a 5 denuncias por violencia familiar al mes.

“Desde el pasado 3 de diciembre de 2020 que se conformó la UDAIM, se capacitó a la policía municipal para ser los primeros respondientes, quienes valoran la situación y ponen a resguardo a la víctima en la casa de algún familiar; posteriormente, a través del IMM se le brinda la asesoría psicológica a la mujer y a los hijos, además, del acompañamiento a la víctima con apoyo de la Fiscalía de Genero de El Seco para levantar la denuncia”, refirió.

Sin embargo, expuso que de las 34 denuncias por violencia familiar que se tienen registrados en lo que va del año, una de cada 10 continúa con el proceso “en la mayoría de los casos, las mujeres no siguen con la demanda; en su mayoría los perdonan y cuando hemos ido a visitarlas para corroborar que están bien, muchas veces ya no nos abren las puertas o argumentan que ya no nos necesitan”.

Pese a esta situación, Juárez Cortés recalcó que el ayuntamiento a cargo de Marina Aguirre continúa brindando el acompañamiento con apoyo de la Fiscalía de Género del municipio “se les vuelve a dar el mismo apoyo y se inicia el proceso. Cuantas veces una mujer vaya a solicitar el apoyo, se les brindará la asistencia. No se les niega. Nos hemos percatado que ya son más las mujeres que tienen el valor de denunciar, que se sienten protegidas por las autoridades e insisto, cuantas veces sea necesario, seguirá el apoyo”.

El llamado

Finalmente, Juárez Cortés llamó a las mujeres y las niñas a que denuncien “no se queden calladas, es importante que cada una de ellas tengan conocimiento que en el municipio se les va a seguir apoyando hasta el último de la actual administración con el acompañamiento para que no se les genere ningún gasto en dicho proceso legal. Además de la asesoría psicológica que se les brinda sin costo alguno tanto a ella, como a los menores.

“Hoy en día, tras la creación del IMM y la campaña de concientización que se ha impulsado principalmente los días 25 de cada mes, en los que se conmemora el Día Naranja, se brindan los números telefónicos de la comandancia 249 45 107 66, el 911 o bien, directamente al IMM al 249 118 71 13”, concluyó.