El estado de Puebla ocupa el quinto lugar nacional en el rubro de desaparición de personas, y según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y estadísticas de Seguridad Nacional, hasta julio del 2021, la entidad poblana, tiene 2 mil 557 denuncias por desaparición de personas, dijo el abogado investigador, Julio Santos Lozano.

Afirmó que la Ley de Desaparecidos, iniciativa del gobierno del estado y presentada al Congreso de Puebla, contiene un tema que afecta a la sociedad poblana de una manera escandalosa.

Además, consideró que no va a pasar a estudio la propuesta de ley de los colectivos, porque de acuerdo a la constitución del Estado de Puebla, se requiere del 2.5 por ciento del registro federal de electores y bajo ese contexto, solamente son 118 mil 498 firmas, la cual no tiene los colectivos, por eso no va a pasar esa iniciativa, porque solo tienen 6 mil firmas.

Dijo que el gobierno lo que hace "es dejar en la cancha del legislativo esta tarea", pero las presiones han obedecido a los grupos de desparecidos, algunas agrupaciones de derechos humanos y la Ibero Puebla, que se ha dado a la tares con los colectivos a hacer una propuesta de ley.

Más temprano que tarde, aseguró, Puebla tendrá ley de desaparecidos, bajo la propuesta del ejecutivo estatal, “así debe ser y esta ley no puede variar mucho porque el contexto está en la propia ley de desaparecidos, solamente se tiene que armonizar”.