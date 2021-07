El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador, para la liberación de personas procesadas y que tengan 10 años sin sentencia por delitos no graves, en Puebla se asumirá esta medida.

Refirió que en la entidad no hay reclusorios federales, aunque aproximadamente hay mil presos recluidos en penales estatales, por lo que la medida que adoptará el gobierno de López Obrador permitirá la descarga en cárceles de Puebla.

La estrategia del presidente López Obrador se replicará en Puebla, por ello es que la directora de la defensoría de oficio del Gobierno del Estado, Patricia Olarte Córdova, revisará a las personas privadas de su libertad en esta situación.

“En Puebla no debe de existir porque ningún delincuente o presunto delincuente sujeto a proceso por delito no grave no esta detenido, están sujetos a medidas cautelares, de cualquier forma he instruido a la licenciada Patricia Olarte Córdova directora de la defensoría de Oficio del Gobierno del Estado para que revise junto con la dirección de sanciones de la Secretaría de Gobernación y que pidan el acceso a los expedientes en el Poder Judicial y la opinión en la fiscalía para que en el caso de delitos del fuero común que tuvieran una condición similar, es decir, procesados por delitos no graves y no sentenciados por 10 años y privados de su libertad, obtengan su libertad”, dijo el gobernador.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal recordó que, desde el inicio de su gobierno, se implementaron acciones para las personas de 75 años en cárceles y para las mujeres quienes cometieron el delito de aborto, por lo que este programa sigue en marcha.

Instruye a Secretaría de Infraestructura revisar Libramiento de Atlixco

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, instruyó a que la Secretaría de Infraestructura elabore de un dictamen del Libramiento Atlixco-Izúcar de Matamoros que colapsó y que impide el tránsito de vehículos.

La obra costó 223 millones 186 mil pesos inaugurada por Rafael Moreno Valle Rosas y la administración municipal de José Luis Galeazzi, dicha obra que es del ámbito municipal, el gobernador no dudo irregularidades para el otorgamiento de esta obra.

“Le pedí a infraestructura que me hiciera un dictamen porque no es área del estado, es área del municipio, es competencia municipal y lo está atendiendo la Dirección de Obras del Municipio de Atlixco, yo pedía a la Secretaría de Infraestructura, en este caso es un área municipal, seguramente si me pongo a revisar, me pongo a revisar el proceso de licitación o adjudicación, lo que haya sido de ese lugar donde se invirtieron más de 200 millones de pesos vamos a encontrar irregularidades seguro porque así fue la regla general”, dijo el mandatario estatal.

#Ahora 💡Desgaja un tramo carretero en la curva de incorporación de la carretera federal Atlixco - Izúcar de Matamoros, sobre la autopista Siglo XXI.



Vía @FotoEnfoque 🎥 pic.twitter.com/bukLIQ2tkI — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) July 30, 2021

Respeta autonomía de la BUAP

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reiteró su respeto al proceso de elección del próximo rector o rectora de la BUAP, recomendó que el proceso se lleve a cabo de manera libre.

“Que haya una libre y consciente elección de quien será rector o rectora y que nunca más se vuelva a repetir en la BUAP la circunstancia de los rectores millonarios, enriquecidos brutalmente, esos que han pasado cuatro o cinco rectores anteriores que los ha rodeado, enriquecidos”, dijo el mandatario estatal.