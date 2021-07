Después de las críticas que han recibido los atletas mexicanos durante las competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el gimnasta Javier Rojo decidió mostrar la realidad a la que se enfrentan muchos deportistas de alto rendimiento en el país.

“Es la primera vez que voy a hablar de esto en una plataforma digital. La realidad es que mi gimnasio no está en condiciones favorables de entrenamiento. Este es un gimnasio bueno para iniciación y para mantenimiento de gimnastas que van avanzando, pero no para deportistas de élite”, expuso.

A través de Tik Tok y después de que uno de sus seguidores le preguntara la razón por la que entrenaba en diferentes partes del país constantemente, Rojo manifestó que su gimnasio no estaba en "las mejores condiciones".

"Este gimnasio aparte de no estar en las mejores condiciones, no son los aparatos que se deberían utilizar en los eventos internacionales oficiales... y pues siendo sinceros yo soy un gimnasta seleccionado nacional que necesita de condiciones favorables para entrenar...la mejor solución que encuentro es irme a entrenar a otros lados", mencionó.

El gimnasta aseveró que los atletas realizan su mejor esfuerzo en competencias, a pesar de las condiciones en las que entrenan, refiriéndose a las críticas que ha recibido la delegación mexicana ante la falta de medallas en Tokyo 2020.

“A veces yo veo cierto tipo de comentarios que me dan como mucho coraje, porque la gente muchas veces juzga los resultados sin saber de donde viene un atleta, No todos los atletas tienen todas las oportunidades, cada quien se esfuerza diferente y cada quién tiene sus propias condiciones. No juzguen a un atleta cuando no da los resultados que esperas, mejor reconoce el esfuerzo y mándale todas las buenas vibras para que siga creciendo en su deporte”, concluyó.