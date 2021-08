La competidora olímpica de boxeo, Esmeralda Falcón, reiteró que no insultó a nadie al publicar las fotografías que mostraban uniformes de las integrantes del equipo femenil de softbol en bolsas para basura de la villa olímpica, señalando que dicho suceso le provocó “coraje” y “tristeza” pero aseguró que se siente tranquila tras la difusión de las imágenes.

“Íbamos para el servicio médico y en la Villa tienes que salir al pasillo donde están los elevadores, y vimos a unos voluntarios de limpieza con los carritos de basura y las bolsas donde se echa la misma es en bolsas transparentes y se ponen en botes de cartón, así que los voluntarios jalan la bolsa y la cambian por una vacía, entonces cuando caminábamos para el elevador se veía lo que traían las bolsas y en una de las que estaban encima se observaban los uniformes blancos de la selección. Yo agarré el celular y le pregunté a uno de los voluntarios que si eso era basura, y me dijo que sí”, relató.

Indicó que junto con su compañera pidió al servicio que le permitieran llevarse las prendas “porque eran sus uniformes”, sin embargo, esto no se les permitió “porque era basura de la habitación 1510 y ya se habían llevado otras bolsas”, declaró. Además, indicó que los uniformes están mezclados con diversa basura.

“La bolsa de arriba la abrimos y fue la bolsa donde había de todo, como tenis y ropa. De las playeras de softbol solo decían México, y lo que me llamó la atención es que tuvieran muchas prendas porque nosotros para ganarnos un uniforme que diga México debemos ser campeones nacionales y debes de cumplir con diferentes procesos como asistencia a entrenamientos, competencias y eliminatorias. Así que a nosotras nos impactó mucho que hubiera muchos uniformes en la basura, además en la bolsa tenía envase de refresco y cabello, así que estaba revuelta en la basura”, mencionó.

Falcón mencionó que tomó la decisión de exhibir a las jugadoras ya que le dio coraje que se deshagan de esa forma de unos uniformes que a otros deportistas les toma un largo tiempo en ser parte de una selección nacional y portar con orgullo la prenda con los colores patrios.

“Primero me dio como coraje y después tristeza, quién no quiere tener un uniforme de Juegos Olímpicos, ya que es el símbolo patrio al que te estas comprometiendo para representarlo dignamente. Para mí no ha sido sencillo portar unos uniformes y que hayan tirado las prendas de esa forma me dio mucho coraje y no tener en cuenta lo que representaba tenerla. Muchos nos dijeron que estuvo bien el que haya subido las fotos, me siento tranquila, no insulté a nadie, solo subí lo que vi, y me arrepiento de no tomar el video de todo lo que estaba ahí”,

Esmeralda indicó que las jugadoras pudieron tomar otras opciones si no querían llevarse los uniformes e incluso el pretexto por el exceso de equipaje fue la salida más fácil e inadecuada de las deportistas. “Nos ha tocado a nosotras que no nos toca tener una documentación extra en las maletas, y ellas indicaron que tienen dos maletas de 23 kilos, y nosotras en otras competencias solo en una debes llevar todo. Había muchas otras maneras de poder hacer algo con ellos, como regalarlos a los fisiatras que nos estaban atendiendo, o a los mismos voluntarios que nos piden pines, en lugar de tirarlos”, indicó.

Tras la difusión de las imágenes, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, anunció que las integrantes de la selección femenina de softbol que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio no podrán formar parte del próximo ciclo olímpico, luego de haber sido abandonado sus uniformes.

Con información de Milenio y agencias.