Con leyes fundamentales pendientes y armonizaciones de proyectos sin consolidar, en la LX legislatura del Congreso del Estado de Puebla, hay una parálisis alarmante, una inactividad legislativa, no hay figuras a destacar, no he encontrado uno, “vemos el número de leyes que se encuentran ahí pendientes de análisis y de discusión, es escandaloso”, dijo el abogado y académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos Lozano.

El académico señaló que la inactividad legislativa deriva en la ausencia y pendientes importantes, como la Ley de Desaparecidos y la despenalización del aborto, además, dijo que, en ese parámetro, está la ley del de voluntad anticipada, que es de corte urgente por la muerte digna, que data del 2008 y que está en el tintero del legislativo y que ni siquiera ha pasado a revisión y mucho menos a discusión.

Para el abogado, resumir el trabajo de los diputados en general, sin marcar la identidad de partidos, resulta que es completamente deficiente y han atendido puntos que no tienen mayor relevancia social y los que tienen verdadera relevancia social han quedado rezagados.